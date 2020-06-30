Бывший глава "Блока Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий (его называют "смотрящим" за Киевом) и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко могут быть причастны к присвоению 6 миллиардов гривен, выделенных из бюджета Киева. Эти деньги должны были пойти на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода. Присвоение бюджетных денег происходило под покровительством мэра Киева Кличко.

Комарницкий с Кличко и Тищенко присвоили 6 милллиардов гривен: что известно

Резонансные детали этого дела выяснили журналисты проекта Bihus.Info. Результаты своего расследования в формате видео они публиковали в сети. Об этом пишет 24 канал.

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Причастность Комарницкого схеме

Так, журналисты нашли несколько документов, и среди них есть табличка с перечнем 38 компаний, вероятно контролируемых Денисом Комарницким. В то же время эти фирмы являются записанными на подставных лиц, которые в таблице обозначены как "наши".

В вышеупомянутый перечень вошел ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды на строительство и реконструкцию. Таким образом, они фактически монополизировали право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений".

Говорится прежде всего о компании "Эко-Строй-Трейд". Журналисты напомнили, что в 2017 году она выиграла тендер на более чем 6 милллиардов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. А последний является одним из самых известных столичных долгостроев.

В деле появился Кличко

Во время дальнейшего расследования журналисты выяснили, что "Эко-Строй-Трейд" является оформленным на подставное лицо. А связывают эту фирму с нынешним заместителем мэра, а в то время директором коммунального предприятия "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом.

В то же время, совладельцем "Эко-Строй-Трейд" является Максим Половко. Его также обозначено как "наш" в упомянутом выше документе. Кроме того, он ранее проживал в киевской квартире, принадлежащей жене Дениса Комарницкого.

По словам руководителя Bihus.Info Дениса Бигуса, компания "Эко-Строй-Трейд" является типичной "прокладкой", которая помогает выводить бюджетные средства. Сама фирма ничего не строит, не ремонтирует и не реконструирует, а просто перераспределяет деньги. По словам Бигуса, как эта фирма могла выиграть такой тендер, Кличко и тогда не рассказывал, и сейчас не расскажет.

В сюжете Виталий Кличко на вопрос о компании "Эко-Строй-Трейд" говорит, что "не знает, кто генподрядчик" на этой стройке. Однако журналисты уверены, что без участия мэра 6-миллиардный тендер пройти не мог.

А при чем здесь Тищенко

Расследователи отмечают, что народный депутат Николай Тищенко имеет прочные связи со смотрящим Денисом Комарницким. Согласно полученным документам, они сотрудничают, в том числе и при подготовке к местным выборам в Киеве.

Кроме того, ранее другой нардеп Гео Лерос сообщил, что Тищенко также имеет отношение к управлению фирмой "Эко-Строй-Трейд". Делает он это через свою сестру Юлию и ее мужа Германа Блинова.

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Смотрите видео расследования Bihus.Info о присвоении 6 миллиардов гривен со стороны Кличко, Тищенко и Комарницкого