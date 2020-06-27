Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов

Про це міський голова Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Фейсбук. Він написав, що вчора журналісти вийшли з розслідуванням про будівельну мафію.

"Тому, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу Генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Не важливо, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом", – сказав Кличко.

Міський голова Києва зазначив, що спілкувався з журналістами протягом цього розслідування, та подякував їм за надані матеріали.

"Моя позиція щодо цього чітка – нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані", – підсумував Кличко.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли міститися на комп’ютері одного з фігурантів справи, де у жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосувалися нібито розкрадань на київських тендерах.

Кличко вимагає розслідування щодо діяльності будівельної мафії за матеріалами журналістів: відео