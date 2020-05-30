Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок главы столицы. В то же время он подчеркнул, что его партия "УДАР" может пройти через ребрендинг перед местными выборами 2020 года.

О собственных планах и планах партии, лидером которой он является, Виталий Кличко рассказал в комментарии "Радио НВ".

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Кличко – снова кандидат

Действующий мэр Киева подчеркнул, что собирается вновь баллотироваться. Впрочем, официальное заявление об этом он сделает тогда, когда официально стартует избирательная кампания.

Относительно своих преимуществ перед другими кандидатами он подчеркнул, что они смогут много обещать, но ему уже есть чем отчитываться перед избирателями.

Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций,

– перечислил мэр Киева.

Что известно о баллотировании Виталия Кличко?Он уже четыре раза участвовал в выборах мэра Киева. Впервые в 2006 году, но проиграл Леониду Черновецкому. В 2008 и 2010 Кличко опережали Черновецкий, который был первым, и финишировавший вторым Александр Турчинов.



Впервые выиграл выборы Виталий Кличко аж в 2014 году. С тех пор он и возглавлял столицу. Кроме того, он еще был депутатом Киевсовета и народным депутатом Украины.

Ребрендинг "УДАРа"

Виталий Кличко заявил, что партия в ближайшее время заявит, в каком формате она будет участвовать в местных выборах. Мол, ее может ожидать ребрендинг.

"Я не могу сказать, или ребрендинг точно будет. Я лишь не исключаю такую возможность. Я, пожалуй, сказал чуть больше, чем нужно было", – сказал Кличко, улыбаясь.

Он рассказал, что у партии есть две полярные мысли – провести ребрендинг или же опираться на известный бренд "УДАР". Окончательно планируют определиться в ближайшее время.

Что известно о партии "УДАР"?Ее название – это аббревиатура, которая означает "Украинский демократический альянс за реформы". Ее фактическим лидером является Виталий Кличко, а официальным главой – Оксана Продан.



Партия существует с 2005 года и насчитывает около 10 тысяч членов. Пока самым большим успехом партии является результат парламентских выборов 2012 года. Тогда партия набрала 13,97% голосов избирателей и получила третью по численности фракцию в парламенте.