Кого бы выбрали мэром Киева сегодня: опрос
Среди кандидатов на должность городского главы жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него проголосовали бы почти 40% киевлян. Рейтинг действующего мэра выше, чем у его возможных конкурентов – Сергея Притулы и Александра Ткаченко.
О поддержке жителями столицы кандидатуры Виталия Кличко на выборах мэра свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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При условии проведения в ближайшее время выборов в Киеве действующего городского главу поддержали бы почти 40% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.
Как распределились голоса
- Кличко поддержали бы 38,7%;
- шоумена Сергея Притулу – 9,1% таких опрошенных;
- нардепа и бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко – 8,8%;
- основателя Eurolab Андрея Пальчевского могли бы поддержать 8,2% киевлян.
Однако с выборам пока не определились примерно четверть опрошенных.
За кого киевляне голосовали бы на выборах мэра города / Данные группы "Рейтинг"
Моделирование второго тура выборов мэра Киева свидетельствует, что Кличко победил бы при любом варианте комбинаций.
Как киевляне голосовали во втором туре
- в паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных;
- за кандидата от партии "Слуга народа" – 18%;
- в паре с Притулой – 48% против 20%;
- в паре с Пальчевским – 49% против 19% в пользу главы Киева.
За кого киевляне голосовали бы во втором туре / Инфографика группы "Рейтинг"
Обратите внимание! Очередные выборы в Киеве должны состояться осенью 2020 года.
Что известно об опросе?
В нем приняли участие 200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет. Опрашивали их телефоном, на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
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