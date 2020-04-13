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      Кого бы выбрали мэром Киева сегодня: опрос

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      По результатам опроса, Кличко лидирует среди кандидатов на пост мэра Киева / rbc.ua

      Среди кандидатов на должность городского главы жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него проголосовали бы почти 40% киевлян. Рейтинг действующего мэра выше, чем у его возможных конкурентов – Сергея Притулы и Александра Ткаченко.

      О поддержке жителями столицы кандидатуры Виталия Кличко на выборах мэра свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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      При условии проведения в ближайшее время выборов в Киеве действующего городского главу поддержали бы почти 40% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

      Как распределились голоса

      • Кличко поддержали бы 38,7%;
      • шоумена Сергея Притулу – 9,1% таких опрошенных;
      • нардепа и бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко – 8,8%;
      • основателя Eurolab Андрея Пальчевского могли бы поддержать 8,2% киевлян.

      Однако с выборам пока не определились примерно четверть опрошенных.


      За кого киевляне голосовали бы на выборах мэра города / Данные группы "Рейтинг"

      Моделирование второго тура выборов мэра Киева свидетельствует, что Кличко победил бы при любом варианте комбинаций.

      Как киевляне голосовали во втором туре

      • в паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных;
      • за кандидата от партии "Слуга народа" – 18%;
      • в паре с Притулой – 48% против 20%;
      • в паре с Пальчевским – 49% против 19% в пользу главы Киева.


      За кого киевляне голосовали бы во втором туре / Инфографика группы "Рейтинг"

      Обратите внимание! Очередные выборы в Киеве должны состояться осенью 2020 года.

      Что известно об опросе?
      В нем приняли участие 200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет. Опрашивали их телефоном, на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Ткаченко Сергей Притула Виталий Кличко Статистика Социологическое исследование Новости Киева
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