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Кличко: Децентрализация должна обеспечить городам и поселкам необходимые полномочия и средства

13 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко / kiev.klichko.org

Украинским городам и Киеву в частности для полноценного развития и реализации социально-важных проектов необходим полный объем полномочий и средств, которые должно гарантировать воплощение реформы децентрализации.

Об этом мэр Киева, председатель АГУ Виталий Кличко заявил в Виннице во время расширенного правительственного совещания, посвященного вопросам децентрализации и стратегического развития регионов, говорится на сайте партии УДАР.

По его словам, налогов на доходы физических лиц в столице забирают сегодня больше всего среди других городов Украины, а в планировании расходов Госбюджета Киев "не балуют".

"Но, как мэр, делаю все, чтобы Киев развивался и служил примером другим городам. И мы находим для этого любые возможности. Мы направляем средства городского бюджета на капитальное обновление дорог. 500 км за прошлых два года! И темпы сбавлять не собираемся. Строим и реконструируем школы и детсады, создаем и ремонтируем парки и скверы. Сейчас взялись за масштабную модернизацию уличного освещения, обновление туристической инфраструктуры. И все это требует средств, полномочий", – заявил мэр столицы.

Он привел пример того, как ограниченность полномочий мешает воплощению проектов. "Мы обещали и собирались ко Дню флага в этом году установить в столице самый большой, главный флаг страны. Выделили на это средства. Но согласования, в частности, в Минкульте, затянулись таким образом, что выполнить все работы в этом году мы уже не успеваем. Но я четко настроен: в следующем году флагшток мы все равно установим! Именно ко Дню флага", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что реальная децентрализация необходима. Другого пути для успешного развития страны, ее городов, городков и поселков, нет. "И мы готовы работать, воплощать реальные дела и изменять наши города", – сказал Виталий Кличко.

Теги: Новости политики Новости Киева Киеврада УДАР Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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