Кличко должен четко указать, кого впускать в город, а кого – нет, – Геращенко

Карантин позволяет только перекрывать выезды или въезды в города или населенные пункты, где есть вспышка особо опасной инфекции. А после того, как развезли тесты, статистика заболеваемости коронавирусом может ухудшиться. Поэтому нужно определить группы риска.

Просто перекрыть въезд означает то, что город не будет выживать. Об этом в эфире 24 канала говорил советник МВД Антон Геращенко.

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Недавно мэр Киева заявил, что необходимо ввести более жесткие ограничения – это ограничение передвижения по городу, закрытия столице на въезды и выезды. По словам Геращенко, сотни тысяч людей, приезжают в столицу и работают на предприятиях критической инфраструктуры, поэтому этот вопрос нужно детализировать.

Ограничения передвижения людей можно вводить только при условии чрезвычайного или военного положения,

– убежден Геращенко.

Также он отметил, что в группах риска являются, в первую очередь, пожилые люди, которым более 60 лет. Поэтому "мэр Киева должен четко указать, кого впускать в город, а кого – нет".

Как контролируют, что люди придерживаются самоизоляции

Согласно приказу главного санитарного врача Виктора Ляшко, с 22 марта 2020 года, каждый человек, который приезжает на территорию Украины, имеет личное обязательство, за нарушение которого - штраф свыше 17 тысяч гривен.

"Лицо указывает место, где будет проходить самоизоляцию. С сегодняшнего дня (24 марта – 24 канал) через полицию и участковых этот вопрос будут конролировать по телефону. Также будет выборочная проверка. Если человека не будет на месте, будут штрафы", – заявил Геращенко.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала