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      Кличко хочет присоединить Коцюбинское к Киеву: документ

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      Кличко обратился к Раде и Кабмину, чтобы присоединить Коцюбинское к Киеву / фото: КМДА

      Киевский городской голова Виталий Кличко хочет, чтобы к столице присоединился поселок Коцюбинское. С соответствующими письмами он уже обратился в Министерство развития общин и территорий, а также в комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и органов местного самоуправления.

      В своем обращении Кличко отмечает, что в 2018 году жители поселка поддержали большинством голосов идею присоединения к столице. Обращение мэра публикует "Громада Приирпенья".

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      Это важное решение уже поддержала и община Коцюбинского, и Киевский городской совет. Впрочем оно, к сожалению, до сих пор не поддержано Верховной Радой. Коцюбинское – это анклав Киева, а его инфраструктура очень тесно связана со столицей,
      – отмечает в обращении Кличко.

      Например, маршрутки из Коцюбинского возят людей до 10 километров к метро и стоят всего 7 гривен, поскольку действует междугородний тариф. В то же время жители поселка могут пользоваться "карточкой киевлянина".

      Впрочем, есть и ощутимые минусы. В частности, скорая помощь вынуждена везти жителей поселка через столицу до Бучи или Ирпеня. Это создает угрозу для пациентов, поскольку занимает дополнительное время.

      Обращение Виталия Кличко о присоединении Коцюбинского: смотрите фото

      приєднання Коцюбиснького, Київ, Кличко

      приєднання Коцюбинського, Київ, Кличко

      Что известно о Коцюбинском?
      Коцюбинское – поселок городского типа в Киевской области, который является административным анклавом в Святошинском районе Киева. То есть поселок со всех сторон окружено Киевом, но при этом не является его частью.

      Количество населения Коцюбинского превышает 15 тысяч человек. Во время общественных слушаний в марте 2018 года более 61% жителей высказались за присоединение к столице.

      Поселок Коцюбинское: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики Министерство развития общин и территорий Виталий Кличко КГГА Верховная Рада Кабинет Министров Украины
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