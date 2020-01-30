Кличко хочет присоединить Коцюбинское к Киеву: документ

Киевский городской голова Виталий Кличко хочет, чтобы к столице присоединился поселок Коцюбинское. С соответствующими письмами он уже обратился в Министерство развития общин и территорий, а также в комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и органов местного самоуправления.

В своем обращении Кличко отмечает, что в 2018 году жители поселка поддержали большинством голосов идею присоединения к столице. Обращение мэра публикует "Громада Приирпенья".

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Это важное решение уже поддержала и община Коцюбинского, и Киевский городской совет. Впрочем оно, к сожалению, до сих пор не поддержано Верховной Радой. Коцюбинское – это анклав Киева, а его инфраструктура очень тесно связана со столицей,

– отмечает в обращении Кличко.

Например, маршрутки из Коцюбинского возят людей до 10 километров к метро и стоят всего 7 гривен, поскольку действует междугородний тариф. В то же время жители поселка могут пользоваться "карточкой киевлянина".

Впрочем, есть и ощутимые минусы. В частности, скорая помощь вынуждена везти жителей поселка через столицу до Бучи или Ирпеня. Это создает угрозу для пациентов, поскольку занимает дополнительное время.

Обращение Виталия Кличко о присоединении Коцюбинского: смотрите фото

Что известно о Коцюбинском?

Коцюбинское – поселок городского типа в Киевской области, который является административным анклавом в Святошинском районе Киева. То есть поселок со всех сторон окружено Киевом, но при этом не является его частью.



Количество населения Коцюбинского превышает 15 тысяч человек. Во время общественных слушаний в марте 2018 года более 61% жителей высказались за присоединение к столице.

Поселок Коцюбинское: смотрите карту