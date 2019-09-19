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      Кличко хочет распустить Киевсовет: реакции "Слуги народа"

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      Александр Корниенко
      Александр Корниенко / Фото из открытых источников

      Устные заявления мэра Киева Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде.

      Так во фракции "Слуга народа" отреагировали на желание городского головы столицы распустить Киевсовет, передает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Увольнение Кличко: к чему он привел Киев и почему Порошенко дал ему должность главы КГГА

      Как заявил заместитель председателя фракции Александр Корниенко, в Раде ждут официального обращения Кличко.

      "Ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", – сказал депутат.

      По его словам, следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.

      Если он успеет до этого подать. Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения,
      – отметил Корниенко.

      Коротко о ситуации с КГГА

      Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

      Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.

      До 2014 года беглый президент Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и главой городской администрации.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Слуга народа Виталий Кличко Киеврада
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