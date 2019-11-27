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      Кличко и нардеп Бакунец хотят взять Садового на поруки

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      Кличко и Бакунец хотят взять Садового на поруки / Коллаж 24 канала

      Киевский городской председатель Виталий Кличко пришел на заседание Антикоррупционного суда, который избирает меру пресечения львовскому мэру Андрею Садовому. Пришел для того, чтобы взять своего коллегу на личные поруки.

      Так же о взятии Андрея Садового на поруки во время заседания суда попросил народный депутат Украины Павел Бакунец.

      К слову: Садовый: После суда все вместе будем просить извинений у компании СТР

      Я лично знаю Андрея Садового уже более 10 лет. Я уважаю его как мэра европейского образца. Уважаю его не я один, но и жители славного города Львова, которые уже трижды отдали ему право занимать высший пост в городе. Уважают его и граждане всей страны, приезжающие в город,
      – сказал Бакунец.

      Он подчеркнул, что привлечение инвесторов и инвестиций, из-за чего сегодня судят Садового, является основой основ для любого городского главы.

      "На Львов сегодня равняются многие города Украины. А на работу Андрея Садового и его команды равняются многие городские главы. Его лицо является публичным, поэтому я думаю, что принимать какие-то ограничительные меры неуместно. Так же неуместно и просить залога, ведь мэр не может самостоятельно собрать огромных суммы", – отметил народный депутат.

      Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко появился в Антикоррупционном суде довольно неожиданно. Сначала даже не было понятно, что он там именно по делу Андрея Садового.

      Пришел на суд к Андрею Садовому. Пришел с ходатайством в суд о взятии мэра Львова на поруки,
      – объяснил потом Кличко в твиттере.

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении сам Садовый

      Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что земля, предоставленная ​​компании, не принадлежит общине города.

      В то же время Андрей Садовый показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

      Что касается обвинения в занижении цены, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова подчеркнул, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Дело Садового Виталий Кличко Антикоррупционный суд
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