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      Кличко: Киев на месяц обеспечен всем необходимым для борьбы с коронавирусом

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      Кличко рассказал о готовности Киева к борьбе с коронавирусом / focus.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.

      О готовности столицы к противодействию распространению COVID-19 Виталий Кличко рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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      Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медучреждения полностью оснащены, что касается защиты и оборудования,
      – отметил Кличко.

      По его словам, Киев получил большую часть тех материалов, которые необходимы. Поэтому на следующий месяц город обеспечен.

      Кличко также отметил, что городская власть первая ввела много непопулярных шагов для уменьшения распространения болезни.

      Обратите внимание! По состоянию на 17 апреля в Киеве зарегистрировали 705 заражений коронавирусом, в области – 253.

      На въезде в Киев заработали блокпосты: смотрите видео

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Новости Киева Виталий Кличко
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