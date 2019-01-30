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      Кличко: Киевсовет должен расторгнуть договор аренды со скандальным застройщиком Осокорков

      14 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко

      Киеврада должна немедленно расторгнуть договор аренды со скандальным застройщиком на Осокорках.

      "Друзья! Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно "под шумок" провернуть неблаговидные дела в столице, то это не так! Я держу руку на пульсе событий", – написал на своей страницев Facebook Кличко.

      Он подчеркнул, что депутаты Киевсовета в начале декабря прошлого года поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

      "До этого, во время многих встреч и переговоров, застройщик не слышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому последним предупреждением стало принятие в первом чтении проекта решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Чтобы застройщик наконец понял, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города!", – отметил мэр.

      По его словам, администрация города дала возможность "Контактбудсервис" ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судебные тяжбы по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой о необходимой инфраструктуре и зеленых зонах в районе застройки на Осокорках.

      Застройщик после этого представил на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам – проект застройки. К нему были замечания, которые "Контактбудсервис" должен был учесть до следующего заседания Градостроительного совета. Но вместо этого, вчера застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника,
      – возмутился Кличко.

      Он сообщил, что обратился к секретарю Киевсовета, чтобы на ближайшем заседании, которое состоится 31 января, был вынесено и рассмотрено во втором чтении решение о расторжении договора аренды земли с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

      "Надеюсь, депутаты Киевсовета поддержат это решение. Такому хамству и пренебрежению интересами общества нужно положить конец!", – подчеркнул городской голова.

      Кличко также добавил, что застройщик апеллирует к разрешительным документам на строительство. По данным профильного департамента КГГА, освоение участка должны были начать еще в 2008 году. И "Контактбудсервис" должен городскому бюджету свыше 65 000 000 гривен за аренду земли.

      "Напомню, похожая ситуация была с еще одним скандальным застройщиком – с "Маркони" на Андреевском спуске. Он не хотел платить долги городу, не обращал внимания на общественность, отказался идти на Градостроительный совет. В результате – договор аренды земли Киевсовет разорвал с этим застройщиком окончательно", – подытожил Виталий Кличко.

      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Скандальные застройки КГГА Киеврада Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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