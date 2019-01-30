Кличко: Киевсовет должен расторгнуть договор аренды со скандальным застройщиком Осокорков

Киеврада должна немедленно расторгнуть договор аренды со скандальным застройщиком на Осокорках.

"Друзья! Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно "под шумок" провернуть неблаговидные дела в столице, то это не так! Я держу руку на пульсе событий", – написал на своей страницев Facebook Кличко.

Он подчеркнул, что депутаты Киевсовета в начале декабря прошлого года поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

"До этого, во время многих встреч и переговоров, застройщик не слышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому последним предупреждением стало принятие в первом чтении проекта решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Чтобы застройщик наконец понял, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города!", – отметил мэр.

По его словам, администрация города дала возможность "Контактбудсервис" ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судебные тяжбы по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой о необходимой инфраструктуре и зеленых зонах в районе застройки на Осокорках.

Застройщик после этого представил на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам – проект застройки. К нему были замечания, которые "Контактбудсервис" должен был учесть до следующего заседания Градостроительного совета. Но вместо этого, вчера застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника,

– возмутился Кличко.

Он сообщил, что обратился к секретарю Киевсовета, чтобы на ближайшем заседании, которое состоится 31 января, был вынесено и рассмотрено во втором чтении решение о расторжении договора аренды земли с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета поддержат это решение. Такому хамству и пренебрежению интересами общества нужно положить конец!", – подчеркнул городской голова.

Кличко также добавил, что застройщик апеллирует к разрешительным документам на строительство. По данным профильного департамента КГГА, освоение участка должны были начать еще в 2008 году. И "Контактбудсервис" должен городскому бюджету свыше 65 000 000 гривен за аренду земли.

"Напомню, похожая ситуация была с еще одним скандальным застройщиком – с "Маркони" на Андреевском спуске. Он не хотел платить долги городу, не обращал внимания на общественность, отказался идти на Градостроительный совет. В результате – договор аренды земли Киевсовет разорвал с этим застройщиком окончательно", – подытожил Виталий Кличко.