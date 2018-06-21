Кличко: Киевсовет принял решение, которое позволит сохранить артефакты на Почтовой площади

Киевсовет принял решение, которое обеспечивает сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Документ "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве" и музеефикации объектов культурного наследия" поддержали 68 депутатов Киевсовета, говорится на сайте Киевсовета.

Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! Принятие этого решения позволит – исключительно в рамках закона – продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений,

– заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, которые подлежат консервации и музеефикации на месте. А также – провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади. Пока будет длиться конкурс, Киевсовет не будет вносить любые изменения целевого назначения собственника или землепользователя участка на Почтовой площади.

"Мы выработали решение, которое сохранит Почтовую площадь. Это серьезный вызов, направленный не на борьбу за личную победу, а на сохранение истории и создание музея. Должен быть разработан альтернативный проект укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований. Также, не позднее, чем через 6 месяцев, КГГА должна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов и организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте", – отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". Это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Во вновь созданном КП будут работать специалисты, которые переймут опыт международных. Таким образом, столице удастся сохранить все артефакты, найденные на Почтовой.