Кличко мог не попасть в ситуацию, в которой оказался сейчас – эксперт

Шансы остаться мэром Киева Виталий Кличко имеет, однако в целом его ситуация – далеко не выигрышная. Прежде всего это связано с решением Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА. Это фактически лишает его большей части полномочий. Как Кличко мог предотвратить это и почему он этого не сделал – объясняет эксперт.

Так, политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил: определенное количество киевлян Кличко поддерживают. Однако о стопроцентной вероятности победы на выборах говорить рано: мы не знаем всех кандидатов, которые бы оппонировали ему.

Читайте также: Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

Однако более важный вопрос – с какими полномочиями останется мэр. Ведь сейчас обязанности мэра близки к тому, чтобы вести заседание сессии городского совета. Все реальные полномочия по управлению городом, которые имеют руководители других городов Украины, принадлежат председателю КГГА. А его назначает президент по представлению Кабмина.

Однако эксперт отмечает: Кличко имел шансы "переиграть" все раньше и тогда такой неутешительной для него ситуации могло бы не быть. Так, ему стоило обращать больше внимания на самоуправление в городе Киеве.

Во-первых, он не возобновил районные советы, что должен был сделать. Во-вторых, Кличко имел сильную поддержку бывшей власти: имел несколько десятков "своих" депутатов, возглавлял крупнейшую партию парламента – БПП. Он мог попросить у своих однопартийцев, которые являются депутатами, чтобы наконец Киеву предоставили нормальное самоуправления и ликвидировали этот специальный статус города. Но он этого не сделал и даже не пытался,

– отметил эксперт.

Сегодня же, добавляет он, "благодаря" специальному статуса Киева, все, кто имеет возможность влиять на ситуацию в городе – пытаются это использовать.

Коротко о ситуации с КГГА

Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.

Читайте также: Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

До 2014 года беглый президент Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и главой городской администрации.