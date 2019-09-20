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      Кличко мог не попасть в ситуацию, в которой оказался сейчас – эксперт

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      По словам эксперта, Виталий Кличко имел шанс "переиграть" ситуацию
      По словам эксперта, Виталий Кличко имел шанс "переиграть" ситуацию / КГГА

      Шансы остаться мэром Киева Виталий Кличко имеет, однако в целом его ситуация – далеко не выигрышная. Прежде всего это связано с решением Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА. Это фактически лишает его большей части полномочий. Как Кличко мог предотвратить это и почему он этого не сделал – объясняет эксперт.

      Так, политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил: определенное количество киевлян Кличко поддерживают. Однако о стопроцентной вероятности победы на выборах говорить рано: мы не знаем всех кандидатов, которые бы оппонировали ему.

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      Однако более важный вопрос – с какими полномочиями останется мэр. Ведь сейчас обязанности мэра близки к тому, чтобы вести заседание сессии городского совета. Все реальные полномочия по управлению городом, которые имеют руководители других городов Украины, принадлежат председателю КГГА. А его назначает президент по представлению Кабмина.

      Однако эксперт отмечает: Кличко имел шансы "переиграть" все раньше и тогда такой неутешительной для него ситуации могло бы не быть. Так, ему стоило обращать больше внимания на самоуправление в городе Киеве.

      Во-первых, он не возобновил районные советы, что должен был сделать. Во-вторых, Кличко имел сильную поддержку бывшей власти: имел несколько десятков "своих" депутатов, возглавлял крупнейшую партию парламента – БПП. Он мог попросить у своих однопартийцев, которые являются депутатами, чтобы наконец Киеву предоставили нормальное самоуправления и ликвидировали этот специальный статус города. Но он этого не сделал и даже не пытался,
      – отметил эксперт.

      Сегодня же, добавляет он, "благодаря" специальному статуса Киева, все, кто имеет возможность влиять на ситуацию в городе – пытаются это использовать.

      Коротко о ситуации с КГГА

      Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

      Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.

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      До 2014 года беглый президент Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и главой городской администрации.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко КГГА Киеврада
      Источник: 24 канал
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