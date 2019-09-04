Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Мэром Киева он остается. Что изменится и чем отличился Кличко за 5 лет – в материале 24 канала.

Сейчас видим вероятность того, что в Киеве будет введено двоевластие. Похожие попытки в истории столицы уже были. Так, в 2010-2013 гг. Александр Попов возглавлял КГГА при мэре Леониде Черновецком. Однако тогда фактически все решения глава горгосадминистрации принимал единолично, без мэра столицы.

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То есть и сейчас, после "разделения", значительная часть власти перейдет главе КГГА, а мэр фактически останется "английской королевой" в Киеве.

Какие изменения произошли в Киеве за 5 лет?

Виталий Кличко занимает должность главы Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года (мэр – с 5 июня). Тогда должности главы КГГА и мэра столицы были объединены.

В марте 2018 года Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины, опубликованном в журнале "Деловая столица" от 19 марта 2018 года. В издании подчеркнули: первое место Кличко обусловлено достижениями, которых во время его правления были осуществлены в столице.

Так, Киев лидирует по экспорту товаров, притокам прямых иностранных инвестиций, освоенных капитальных инвестиций и выполненных строительных работ (на душу населения). Кроме того, столица вошла в двойку регионов с наибольшей общей площадью принятого в эксплуатацию жилья на тысячу жителей. В городе также самая высокая среднемесячная зарплата (11 135 грн). Правда, на эти цифры существенно влияет столичный статус города.

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В первый год пребывания Кличко на посту была введена электронная форма оплаты парковок, открыта велосипедная дорожка на Труханов остров и запущен проект "Питьевая вода из-под крана", который стартовал с Оболонского района. В рамках последнего в столице ввели систему европейской технологии очистки воды и анонсировали постепенный отказ от использования для этого хлора.

За первые два года инвестиции в Киев увеличились почти на 4 миллиарда гривен, а доходная часть бюджета Киева выросла на 48%. Кроме того, столичная власть сумела полностью погасить долги коммунальных предприятий.



Почтовая площадь после реконструкции

Если в 2015 году передвижная торговля приносила в бюджет Киева только 300 тысяч гривен, то в 2016 году, благодаря открытым торгам, за каждую торговую точку Киев получил 600 тысяч, а с Крещатика и близлежащих улиц – в целом 10 миллионов гривен.

Соответственно, в 2016 году бюджет Киева был перевыполнен. Расходы на образование, медицину, соцобеспечение, транспорт и спорт были увеличены и теперь они растут.

Киев первым в Украине внедрил открытый городской бюджет. То есть все поступления и расходы – прозрачные.

Только в 2016 году на строительство в социальной сфере было потрачено почти 2 миллиарда гривен, в частности – построили 7 детсадов и 2 новые школы (еще три школы и 10 садов – в 2017 году). В том же году было обновлены рекордные 200 километров дорог, в 2017 – 302 км, 2018 – около 300 км. (Всего за 5 лет – более 800 км дорог). Для сравнения: в 2014 и 2015 годах отремонтировали 36,9 и 128,7 километров соответственно.

В 2017 году Киев принимал песенный конкурс "Евровидение". На проведение конкурса из местного бюджета было выделено 200 миллионов гривен. В частности, была отремонтирована станция ​​метро "Левобережная". В рамках мероприятия Киев посетили около 60 тысяч туристов.

В рамках программы "Безопасный город" в Киеве было установлено почти 4 тысячи видеокамер. Это нужно для фото и видеофиксации нарушений, распознавания номеров автомобилей и контроля работы коммунальных служб. Уровень преступности здесь, по сравнению с 2016 годом, снизился на 56%.



Новый мост от Владимирской горки до арки Дружбы народов

Состоялась комплексная реконструкция Почтовой площади, а также открыли велотрек, последние соревнования на котором проходили еще в 1999 году. Всего за 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов. Продолжается реконструкция столичного зоопарка.

Для столицы закупили сотню новых автобусов, 103 троллейбуса и 45 современных трамваев. Продолжается установка новых остановок общественного транспорта. В тестовом режиме введен единый электронный билет.

Кличко также запомнится как борец против несанкционированных МАФов. Сам он говорил, что в начале его работы в Киеве ежедневно сносилось по 20 нелегальных киосков.

Боролись 5 лет и против рекламных конструкций, которые портят вид города. Так, в 2014 году в столице было около 10 тысяч рекламных конструкций, стало – 6 тысяч (из них обещают оставить около 4 тысяч).

За время пребывания на должности Виталия Кличко Киев был включен в ряд мировых рейтингов. И позиция столицы в некоторых из них не может не радовать. Так, только в 2019 году Киев занял 34 место в рейтинге городов по наибольшему количеству стартапов, которые запускаются в городе. По рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлеченных ресурсов среди европейских городов Киев на 6 месте. Кроме того, столица Украины заняла первое место среди европейских городов, в которых можно бюджетно отдохнуть. А вот позицию в рейтинге самых комфортных городов мира Киев ухудшил и, по состоянию на август 2018 года, занимал 118 место.



Виталий Кличко в настоящее время является мэром Киева и главой КГГА

Пребывание Кличко в должности не обошлось и без критики. Так, киевляне жалуются: внешний лоск навели, а глобальные для жителей города проблемы остаются нерешенными.

В частности, это касается роста количества застроек в городе (как ЖК, так и ТРЦ). Это, кроме того, что вызывает дискомфорт у жителей соседних домов, также уменьшает количество зеленых насаждений в городе. Также часто новопостроенным жилищным комплексам не хватает необходимой инфраструктуры: детских садов, школ, парковок.

Досталось Кличко и за наземный транспорт, в частности маршрутки (от которых он обещал "с годами" избавиться). Новые автобусы, трамваи и троллейбусы, хотя и закупались, но для столицы этого недостаточно. Поэтому часто жители города вынуждены ездить на некомфортном и ненадежном транспорте.

Стоит также отметить, что Кличко стал первым киевским мэром времен независимости, за время каденции которого не было открыто ни одной новой станции метро.

Оппозиция в свою очередь часто обвиняла приближенных к главе КГГА людей в нелегальных застройках. Его самого – в нецелевом использовании земельных ресурсов и передачи земель в пользование или собственность с нарушением процедуры. Обвинения звучат и в адрес ближайшего окружения мэра – Вадима Столара и скандального застройщика Максима Микитася.

Досталось мэру Киева и за его любимый проект – пешеходный мост. Его строительство сопровождалось рядом скандалов, существенным ростом стоимости, вырубкой деревьев, а после открытия возникают периодические проблемы с его эксплуатацией.

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Снос МАФов отождествляли с уничтожением малого и среднего бизнеса, на что Кличко ответил, что демонтируются "только те киоски, которые не имеют разрешений, не платят налогов в бюджет города, подключаются незаконно к электросетям и портят внешний вид города". Таким образом он заверил: столичная власть делает все, чтобы малый и средний бизнес работал официально.