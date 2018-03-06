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Кличко: Надо определить механизм возврата культурных объектов гос или коммунальной собственности

37 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Киевский городской председатель Виталий Кличко подал проект решения об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" и других нормативно-правовых актов.

В проекте обращения, в частности, предлагается, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность, говорится на сайте КГГА. Также предлагается, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия.

Одной из самых больших проблем, препятствующих надлежащему сохранению исторических объектов, является небрежное отношение частных собственников к защите памятников и иногда преднамеренное доведение их до разрушения и уничтожения. Это происходит из-за откровенно слабых санкций за нарушение требований законодательства по охране памятников и отсутствии у органа охраны культурного наследия действенных полномочий по их применению,
– отметил Виталий Кличко и добавил, что действующим законодательством не урегулирован вопрос защиты выявленных объектов культурного наследия.

Мэр напомнил, что Киев – первый город в Списке исторических населенных мест Украины. И в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют принятия неотложных мер для сохранения.

К тому же, в 2010 году были значительно уменьшены полномочия органов охраны культурного наследия по защите вновь выявленных объектов культурного наследия. А в случаях ненадлежащего содержания таких объектов соответствующие органы имеют право лишь требовать устранить эти нарушения и выдавать предписания. Привлечь же нарушителей к ответственности законных полномочий не имеют.

Также пока отсутствует возможность возврата в коммунальную собственность памятников, доведенных владельцами к разрушению.

"Необходимо определить четкий механизм возврата таких объектов государственной или коммунальной собственности и предоставить возможность соответствующим органам местного самоуправления самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность", – подчеркнул мэр.

Также мэр предлагает существенно повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и предоставить соответствующим органам охраны полномочия налагать санкции не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями таких зданий-памятников , а также вновь выявленных объектов культурного наследия.

Средства, полученные в виде взысканий за нарушение законодательства, столичная власть рекомендует направить на специальные счета органов охраны культурного наследия с последующим их исключительным направлением на мероприятия по охране таких объектов.

"Такие изменения действующего законодательства предоставят органам охраны культурного наследия необходимые инструменты для эффективной деятельности и помогут сохранить культурное достояние для следующих поколений", - подытожил Виталий Кличко.

В проекте решения отмечается, что Киевский городской совет просит парламент безотлагательно разработать необходимые законодательные изменения и включить их в соответствующий план работы, чтобы народные депутаты рассмотрели их до конца июня этого года.

Речь идет об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия", Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" в части, касающейся памятников деятельности.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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