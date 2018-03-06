Кличко: Надо определить механизм возврата культурных объектов гос или коммунальной собственности

Киевский городской председатель Виталий Кличко подал проект решения об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" и других нормативно-правовых актов.

В проекте обращения, в частности, предлагается, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность, говорится на сайте КГГА. Также предлагается, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия.

Одной из самых больших проблем, препятствующих надлежащему сохранению исторических объектов, является небрежное отношение частных собственников к защите памятников и иногда преднамеренное доведение их до разрушения и уничтожения. Это происходит из-за откровенно слабых санкций за нарушение требований законодательства по охране памятников и отсутствии у органа охраны культурного наследия действенных полномочий по их применению,

– отметил Виталий Кличко и добавил, что действующим законодательством не урегулирован вопрос защиты выявленных объектов культурного наследия.

Мэр напомнил, что Киев – первый город в Списке исторических населенных мест Украины. И в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют принятия неотложных мер для сохранения.

К тому же, в 2010 году были значительно уменьшены полномочия органов охраны культурного наследия по защите вновь выявленных объектов культурного наследия. А в случаях ненадлежащего содержания таких объектов соответствующие органы имеют право лишь требовать устранить эти нарушения и выдавать предписания. Привлечь же нарушителей к ответственности законных полномочий не имеют.

Также пока отсутствует возможность возврата в коммунальную собственность памятников, доведенных владельцами к разрушению.

"Необходимо определить четкий механизм возврата таких объектов государственной или коммунальной собственности и предоставить возможность соответствующим органам местного самоуправления самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность", – подчеркнул мэр.

Также мэр предлагает существенно повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и предоставить соответствующим органам охраны полномочия налагать санкции не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями таких зданий-памятников , а также вновь выявленных объектов культурного наследия.

Средства, полученные в виде взысканий за нарушение законодательства, столичная власть рекомендует направить на специальные счета органов охраны культурного наследия с последующим их исключительным направлением на мероприятия по охране таких объектов.

"Такие изменения действующего законодательства предоставят органам охраны культурного наследия необходимые инструменты для эффективной деятельности и помогут сохранить культурное достояние для следующих поколений", - подытожил Виталий Кличко.

В проекте решения отмечается, что Киевский городской совет просит парламент безотлагательно разработать необходимые законодательные изменения и включить их в соответствующий план работы, чтобы народные депутаты рассмотрели их до конца июня этого года.

Речь идет об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия", Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" в части, касающейся памятников деятельности.