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      Кличко назвал сроки строительства нового метро в Киеве

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / 24 канал

      Мэр Киева Виталий Кличко имел намерение до конца своей каденции открыть станцию метро на Троещину. Однако обещание еще не выполнил и заявил, что для этого нужно еще пять лет.

      Кличко в программе "Ролевые игры" сказал, что он взял город в очень сложное время, а потому хорошо, что метро вообще работало.

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      "Я взял город в такое сложное время, когда он имел 18 миллиардов гривен, а долги составляли – 25 миллиардов гривен. Мы были банкротами. Город был на грани остановки развития", – заявил мэр Киева.

      Каждая станция метро – это несколько миллиардов гривен. Действительно, люди говорили, да ты такой большой, два метра ростом, железные мышцы, мировая звезда, иди и сделай. А как это сделать, когда в бюджете нет денег?
      – вспомнил Кличко.

      По его словам, он действительно обещал сделать метро, ​​занимался этим вопросом и продолжает работать над проектом.

      Я обещал, что до конца срока будет сообщение между Правым и Левым берегом. Что касается метро на Троещину, то для этого нужно еще лет 5 при финансировании. Где-то до 2024 года,
      – добавил политик.

      Стоит знать! 16 мая 2014 года на сайте партии "Удар" появились такие слова Виталия Кличко: "Это посильная задача для Киева – за 1,5 года пустить первую очередь скоростного трамвая, разгрузить Троещину, чтобы дать людям возможность гораздо быстрее добираться домой и на работу. Через 1,5 года – скоростной трамвай. Через 5 лет – метро.

      Смотрите полный выпуск интервью с Виталием Кличко:

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      Теги: Виталий Кличко Новости Украины Новости Киева Метро
      Источник: 24 канал
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