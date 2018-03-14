Кличко: Никакие вызовы не должны останавливать или замедлять нас в реформировании Украины

Вызовы, стоящие перед нашим государством, не должны останавливать или замедлять нас в реформировании Украины, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов.

Только успешные преобразования и изменения, которые будут ощутимыми, — наш ключ к успеху и в решении других глобальных проблем. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время выступления на панельной дискуссии "Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей в Европе". Дискуссия состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах, пишет сайт партии УДАР.

Кличко отметил, что эти вызовы касаются не только Украины, но и всего европейского сообщества. "Поскольку моя страна находится в центре Европы, стабильность в Украине — это, без преувеличения, и стабильность во всей Европе", — отметил мэр Киева.

Он напомнил, что сегодня Украина с оружием в руках отстаивает свою независимость и территориальную целостность. Россия аннексировала Крым, вторглась на территорию Донбасса, где уже почти четыре года продолжаются боевые действия.

Кличко подчеркнул, что агрессия России в отношении Украины — это вызов и европейской, и мировой безопасности и вызов нормам международного права.

"Вопрос безопасности и мира сегодня остро стоит перед Европой, миром в целом. И совместными усилиями цивилизованного мира должны быть направлены на поиски механизмов предупреждения и сдерживания агрессии", — добавил он.

Кличко отметил, что Украина сегодня проходит через большие испытания. "Но, мы понимаем, что путь у нас один — только эффективные реформы и успешные преобразования. Только укрепление своей государственности и безальтернативное европейское направление", — подчеркнул мэр Киева и добавил, что вызовы, которым противостоит Украина в связи с российской агрессией, не должны останавливать или замедлять процесс реформирования нашего государства.

Как мэр столицы сегодня я делаю все, чтобы Киев менялся, развивался, становился успешным европейским городом,

— сказал городской голова.

Кличко рассказал, что изменилось в городе за последние несколько лет и почему Киев — перспективный город для инвестиций и эффективного сотрудничества.

Одним из аргументов Виталий Кличко назвал тот факт, что в течение последних трех лет больше половины всех инвестиций в Украину "пришли" именно в Киев.

"Я люблю шутить, что готов быть охранником каждого инвестора, который вкладывает деньги в развитие Киева. Это, конечно, шутка, но она свидетельствует о моей серьезной настроенности на привлечение инвестиций в столицу, в Украину в целом", — подчеркнул Виталий Кличко.