Кличко объяснил, почему озвучивает высшую статистику заражений коронавирусом

Руководство КГГА получает данные о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом поздно вечером. Зато Министерство здравоохранения – на следующий день утром.

Именно поэтому данные по заболеваемости могут различаться, пояснил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

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Кличко объяснил, у столичной власти и Минздрава разный алгоритм подсчета и подачи информации.

Мы получаем данные от государственного учреждения городской лабораторный центр МЗ Украины оперативно поздно вечером. Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение, и после обработки таких данных,

– сказал он.

Министерство здравоохранения, по словам Кличко, скорее всего, добавляет полученные уже утром данные в статистику следующего дня.

Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Всего в Украине подтвердили уже 1 892 случая.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала