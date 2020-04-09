Кличко объяснил, почему озвучивает высшую статистику заражений коронавирусом
Руководство КГГА получает данные о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом поздно вечером. Зато Министерство здравоохранения – на следующий день утром.
Именно поэтому данные по заболеваемости могут различаться, пояснил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.
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Кличко объяснил, у столичной власти и Минздрава разный алгоритм подсчета и подачи информации.
Мы получаем данные от государственного учреждения городской лабораторный центр МЗ Украины оперативно поздно вечером. Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение, и после обработки таких данных,
– сказал он.
Министерство здравоохранения, по словам Кличко, скорее всего, добавляет полученные уже утром данные в статистику следующего дня.
Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Всего в Украине подтвердили уже 1 892 случая.
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