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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кличко объяснил, почему озвучивает высшую статистику заражений коронавирусом

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      Кличко пояснив, чому називає іншу статистику COVID-19, ніж МОЗ / Пресслужба КМДА

      Руководство КГГА получает данные о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом поздно вечером. Зато Министерство здравоохранения – на следующий день утром.

      Именно поэтому данные по заболеваемости могут различаться, пояснил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

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      Кличко объяснил, у столичной власти и Минздрава разный алгоритм подсчета и подачи информации.

      Мы получаем данные от государственного учреждения городской лабораторный центр МЗ Украины оперативно поздно вечером. Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение, и после обработки таких данных,
      – сказал он.

      Министерство здравоохранения, по словам Кличко, скорее всего, добавляет полученные уже утром данные в статистику следующего дня.

      Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Всего в Украине подтвердили уже 1 892 случая.

       

      Коронавірус Симптоми
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости Киева Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Новости политики
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