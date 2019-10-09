Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился переутвердить проект реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 миллиарда гривен сметной стоимостью работ.

Распоряжением Кличко утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана (корректировки) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года, сообщает издание "Наши деньги"

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Общая смета составляет 1 миллиард 50 миллионов гривен, из которых 716 миллионов выделено на строительные работы, остальное – на оборудование и другие расходы.

Стоимость строительства моста та же самая. Но есть много работ, которые относятся к реконструкции моста. Мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, теплосеть, расположенные возле моста. Это большая стоимость,

– сказал Кличко 9 октября в эфире "Радио НВ".

"Сейчас очень многие эксперты говорят: "Снова повысили расчеты, снова деньги украдут". Я обращаюсь к этим людям. Если вы являетесь специалистами и можете сказать, сколько стоит строительство, пожалуйста. Но эти люди вообще не имеют такого опыта", – добавил мэр Киева.

В распоряжении Кличко также указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 миллионов гривен. Это примерно 10% от стоимости подряда на реконструкцию 598,49 миллиона гривен, который в 2018 году получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена подписка в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

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