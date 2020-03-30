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      Кличко обратился к киевлянам: "Если продолжатся эти тусовки, нас всех будет ждет катастрофа"

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      Виталий Кличко дал словесную взбучку киевлянам, которые не придерживаются карантина / kyivcity.gov.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко с возмущением обратился к киевлянам, которые не придерживаются карантина в связи с коронавирусом и нарушают условия самоизоляции. В частности, он отметил – в случае, если люди в дальнейшем толпами будут отправляться на природу, нас ждет "большая катастрофа".

      Кличко на брифинге 30 марта заявил, что кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но – не его. Думать так, мягко говоря, глупо. По словам мэра столицы, есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло.

      К теме COVID-19: в Киеве заболели уже 102 человека, но 2 смогли выздороветь

      "Подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компанией претесь на пикники, устраиваете аншлаги на детских площадках, отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства. Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет. Нет", – эмоционально высказался Кличко.

      Он подчеркнул, что потом ни одна система здравоохранения не справится с тысячами заболевших. Мэр Киева в этом контексте призвал взглянуть на пример Италии, где врачи решают, кого лечить, а кого – нет. Он также привел в пример другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают. Без прощаний и без церемоний.

      Я говорю сейчас без преувеличений. Если продолжатся эти "шатания" и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа,
      – завил Кличко.

      Он подчеркнул, что это произойдет по вине легкомысленных людей, которые не соблюдают ограничений, пренебрегают своей безопасностью и безопасностью людей, что рядом.

      "Я призываю всех – перестаньте находиться в иллюзиях, осознайте пожалуйста реалии. Уберечь себя – это уберечь круг своих близких, круг своего общения, уберечь много других людей", – резюмировал мэр Киева.

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      Как в Украине наказывают за нарушение условий карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Новости Киева Виталий Кличко
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