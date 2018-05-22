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Кличко обратится к звездам мирового футбола с важной просьбой из-за России

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Кличко планирует просить иностранных футболистов присоединиться к инициативе освобождения Сенцова
Кличко планирует просить иностранных футболистов присоединиться к инициативе освобождения Сенцова / Фото из открытых источников

Виталий Кличко будет просить звезд мирового футбола во время Лиги чемпионов в Киеве поддержать обращение к мировому сообществу и правительства России об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом киевский городской голова заявил в эфире "Радио Свобода".

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"У нас будет проходить благотворительный матч, в котором примут участие звезды мирового футбола. Одно могу сказать, что я буду обращаться с официальным письмом для того, чтобы они подписали, поддержали эту идею обратиться к мировому сообществу, к России для того, чтобы Сенцова освободили", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, он отметил, что есть много примеров нарушений прав человека в Российской Федерации.

"Но это один из вопиющих примеров. Когда человек в любой момент может умереть. Не будем забывать, насколько я знаю, он сейчас находится в критическом состоянии", – добавил мэр Киева.

Напомним, 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму, однако это требование не касается режиссера лично.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Лига чемпионов Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов Украина – Россия Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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