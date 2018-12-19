Кличко отчитал депутата от "Свободы" за политиканство и неконструктив, – блогер

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета 13 декабря поставил на место зарвавшегося депутата от фракции "Свобода" Игоря Мирошниченко за политиканство и популизм.

Об этом сообщил в своем Facebook блогер и политический эксперт Владимир Макарский.

Он напомнил, что во время заседания Игорь Мирошниченко заявил о том, что за деньги, за которые была построена школа на Осокорках, можно было построить две-три другие школы. Виталий Кличко этим изрядно возмутился и резко отреагировал на заявление депутата от фракции "Свобода".

Устали мы все украинцы от криков "позор", "все пропало", "у нас ничего не получается и ничего не получится". И вообще мы не в той стране живем, и нужно из нее убежать... Я с большим удовольствием в ближайшее время представлю, что в Киеве сделано. Нам есть, что представить, нам есть, чем отвечать в этих сложных условиях в стране,

– цитирует мэра столицы блогер.

По его словам, с утверждением Кличко о том, что даже в сложных экономических условиях город успешно развивается, сложно спорить. Для подкрепления своих слов Макаровский приводит отрывок из речи мэра в ответ на нападки свободовца.

"Но даже в этих условиях мы показываем результат – и нам есть чем гордиться. И я буду рад представить цифры, не эмоции. Сколько километров дорог отремонтировано, сколько садов построено, как сократились очереди в садики. Эти ваши слова о том, что одну школу построили, а за эти деньги можно было две-три... я горжусь, что у нас лучшие школы по стране, я горжусь, что наши дети ходят в эти муниципальные школы, которые намного лучше, чем частные. Может быть, я слишком эмоционален, но у нас много успехов. Да, есть много вызовов. но я призываю всех объединиться и вместе менять наш город к лучшему", – заявил Виталий Кличко.

Владимир Макаровский отметил, что сегодня, 19 января, мэр таки представил свой отчет и обещание выполнил. А вот депутат от свободы "так и остался балаболом-популистом".

Напомним, что 19 декабря мэр Киева публично отчитался перед киевлянами за 2018 год. Также напомним, что мэр осенью 2018 шлжа открыл самую технологичную школу в Украине.