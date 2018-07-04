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Кличко открыл капитально отремонтированный сквер перед кинотеатром "Октябрь" на Подоле

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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированный сквер на площади перед кинотеатром "Октябрь". Там полностью обновили тротуары и дорожки, обустроили их декоративной плиткой.

В сквере установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора. А также осуществили полную реконструкцию фонтана. Об этом говорится на сайте партии УДАР

Фонтан состоит из чаши диаметром 7 метров и из двух рингов, один из которых поднимает воду на высоту струи 2,5 метра, а второй – на 1,5 метра. Установлена также новая система фильтрации и обеззараживания воды. Вечером фонтан будет подсвечиваться разными цветами.

"Уверен – сквер возле кинотеатра "Октябрь" станет изюминкой Подола. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми и в жару посидеть возле обновленного фонтана, – отметил Кличко. – Город Киев становится более комфортным в плане отдыха. Мы осуществляем реконструкцию зеленых зон по всему городу, чтобы людям не приходилось ехать в другой район, чтобы отдохнуть".

В сквере установили новые детскую и спортивную площадки. Также в жаркие дни здесь будет работать рамка для распыления воды. Мэр подчеркнул, что за последние 4 года в столице реконструировали фонтана на Русановке, на Майдане Независимости и на улице Крещатик. А также осуществлены ремонты в 300 парках и скверах столицы.

Также Виталий Кличко ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле. Она предполагает полное перекрытие движения автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной зоны Контрактовой площади.

"Подол – исторический район столицы. Сюда приходит не только много киевлян, но и гостей Киева. Прогуляться по улочкам старого города, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций киевлян с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной, – подчеркнул Кличко. – Мы сегодня внедряем лучший опыт, делаем Киев привлекательным. И понимаем, что необходимо реализовать большой туристический потенциал, который есть у нашего города. Чтобы к нам приезжали туристы, чтобы про Киев говорили, чтобы им восхищались".

По словам мэра, в связи с обустройством пешеходной зоны происходят изменения и в движении автотранспорта на Подоле. Так, согласно планам, поток транспорта с улицы Братской будет направлен на улицу Волошскую. Также большинство улиц будет переведено в односторонний режим движения транспорта. Улица Почайнинская останется с двусторонним движением. Для удобства пассажиров общественного транспорта увеличат количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта осуществлена реконструкция 6 светофорных объектов согласно новой схеме организации дорожного движения, и построены 2 новых светофорных объекта на перекрестках улиц Набережно-Крещатицкой и Хорива и Волошской и Хорива. Также продолжаются работы по разработке схемы обустройства дополнительных мест для парковки автотранспорта.

Теги: Новости Киева Киеврада Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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