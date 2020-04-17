Кличко отстранил Поворозника на время следствия

Мэр Киева отстранил своего первого заместителя на время следствия. Заметим, что Николай Поворозник, которого обвиняют во взяточничестве, раньше сам хотел уйти.

Віталій Кличко підписав заяву Поворозника, відсторонивши його від виконання обов'язків. Про це очільник Києва написав у телеграмі.

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Кличко пояснив, що відправив свого заступника у відставку, щоб розслідування було неупередженим.

Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цієї справи,

– написав Кличко.

Поворозник про свою відставку

У фейсбуці Поворозник наголосив, що історія з отриманням неправомірної вигоди отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу, а також підкреслив, що готовий на співпрацю зі слідством.

І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я ухвалив рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо,

– заявив Поворозник.

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