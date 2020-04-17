23:11
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Кличко отстранил Поворозника на время следствия

      - Читати новину українською
      Кличко відсторонив Поворозника / КМДА

      Мэр Киева отстранил своего первого заместителя на время следствия. Заметим, что Николай Поворозник, которого обвиняют во взяточничестве, раньше сам хотел уйти.

      Віталій Кличко підписав заяву Поворозника, відсторонивши його від виконання обов'язків. Про це очільник Києва написав у телеграмі.

      Біографія Миколу Поворозника звинувачують у хабарництві: що відомо про заступника Кличка

      Кличко пояснив, що відправив свого заступника у відставку, щоб розслідування було неупередженим.

      Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цієї справи,
      – написав Кличко.

      Поворозник про свою відставку

      У фейсбуці Поворозник наголосив, що історія з отриманням неправомірної вигоди отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу, а також підкреслив, що готовий на співпрацю зі слідством.

      І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я ухвалив рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо,
      – заявив Поворозник.

      Поворозника звинувачують у хабарництві: що про це відомо

      • СБУ 14 квітня затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво у компанії нібито вимагали 125 тисяч доларів
      • Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Це, ймовірний "перший транш" від загальної суми. Сам Поворозник запевняє, що хабарів не брав і з ним про це ніхто не домовлявся.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Новости Киева СБУ Расследования Взятка Виталий Кличко КГГА Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 23:00 Последний парад Путина: COVID-19 сломал все планы диктатора
      Іван Яковина
      сегодня , 21:15 Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
      Світлана Фус