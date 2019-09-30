Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Окружной административный суд на Кабинет министров, премьера Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана из-за решения уволить его с должности руководителя КГГА.

Виталий Кличко просит отменить соответствующее предложение Кабмина. Поскольку, его полномочия как мэра, заканчиваются в ноябре 2020 года, передает "Радио Свобода".

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Второй иск Кличко касается руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Мэр Киева отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое стало основанием для увольнения с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

В Кабмине и Офисе Президента пока на иски не отреагировали.

Ранее, 4 сентября, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Теперь решение – за президентом. Хотя выборная должность городского главы за Кличко остается.