Кличко подписал в Берлине Меморандум о сотрудничестве в проектах в рамках Kyiv Smart City

Подписание состоялось в Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии.

В частности, в Меморандуме говорится о сотрудничестве в сфере дигитализации (перевода информации в цифровой формат) и дальнейшем внедрении городских проектов в системе Kyiv Smart City для комфорта и безопасности жителей столицы. Об этом говорится на сайте партии УДАР.

"Киев успешно внедряет технологии Smart City в различных сферах городского управления. У нас уже работает и проект "Открытый бюджет", и система петиций, система "Безопасный город", технологической является работа Центров предоставления админуслуг. И мы продолжаем делать Киев "умным", – отметил Кличко. – Подписанный сегодня документ о консультационных услугах предусматривает целевые мероприятия и проекты, направленные на ускорение дальнейших шагов столицы в воплощении цифровых решений. Уже в этом месяце первая группа экспертов компании atene KOM GmbH посетит Киев и начнет работу над проектом", – отметил после подписания Меморандума мэр Киева. Кличко убежден, что с экспертной помощью и поддержкой немецких коллег Киев будет быстрее и эффективнее воплощать цифровые технологии в управлении городом и обеспечении большего комфорта и безопасности жителей столицы.

аtene KOM GmbH – европейская компания, которая имеет офисы в Берлине, многих других городах Германии, в Брюсселе. На основе более чем 10-ти летнего опыта работы компания предоставляет консультационные услуги в сферах регионального развития, развития цифровой инфраструктуры, мобильности, энергетики и образования. В сферу деятельности аtene KOM GmbH также входит координация и выполнение проектов Европейского Союза, федеральных программ финансирования, проектный и финансовый менеджмент, учебные семинары.

"Мы очень рады продвижению цифровой повестки в партнерстве с городом Киевом. Как опытный игрок в сфере регионального развития, мы заботимся в первую очередь о том, чтобы граждане получили выгоду от интеллектуальной инфраструктуры и цифровых решений", – отметил управляющий партнер компании аtene KOM GmbH Тим Браукмюллер.

Виталий Кличко поблагодарил немецких партнеров и отметил, что такое сотрудничество было подготовлено и стало возможно, в частности, благодаря поддержке госсекретаря Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнера Бомбы.