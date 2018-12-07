Кличко показал, как тренируется: боксер в феноменальной форме: видео
Бывший украинский чемпион Владимир Кличко показал, как тренируется в спортивном зале.
Владимир выполнял сложные упражнения с гантелями.
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Кличко написал, что регулярная работа заставит вас чувствовать себя, смотреть и думать лучше.
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Источник: 24 Канал
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