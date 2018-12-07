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      Кличко показал, как тренируется: боксер в феноменальной форме: видео

      97 Читати новину українською
      Владимир Кличко
      Владимир Кличко / InfoKava.com

      Бывший украинский чемпион Владимир Кличко показал, как тренируется в спортивном зале.

      Владимир выполнял сложные упражнения с гантелями.

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      Кличко написал, что регулярная работа заставит вас чувствовать себя, смотреть и думать лучше.

       

       

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      Теги: Спорт Бокс Владимир Кличко
      Источник: 24 Канал
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