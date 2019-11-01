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      Кличко пожаловался на Богдана в полицию, – СМИ

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      Кличко написал заявление на Богдана в полицию
      Кличко написал заявление на Богдана в полицию / thepage.com.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко написал заявление в полицию Киева с просьбой открыть уголовное производство относительно "самоуправства" председателя Офиса Президента Андрея Богдана и расследовать его "незаконные действия".

      Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом относительно увольнения мэра столицы с должности главы КГГА, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Кличко, которое есть в распоряжении журналистов издания.

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      По мнению Кличко, такие действия Богдана не относятся к его должностным обязанностям как главы Офиса Президента. Напомним, что Кабмин ранее таки согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Поэтому мэр столицы просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" главы ОП.

      Считаю, что, учитывая указанные обстоятельства это заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях руководителя Офиса Президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины ("самоуправство"),
      – говорится в заявлении Кличко.

      Он также указал в документе, одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "окончание срока полномочий президента".

      "С учетов того, что председателем КГГА может быть только киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнению председателя от должности вопреки установленным нормам является уголовным правонарушением", – говорится в заявлении мера Киева.

      Заметим, что в сентябре Кличко подал в суд на Кабмин, премьера Алексея Гончарука и Богдана из-за решения уволить его от должности руководителя КГГА.

      Что известно об увольнении Кличко с должности главы КГГА?

      По инициативе Богдана 4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Однако своего согласия на это еще не предоставил Президент Украины Владимир Зеленский. Заметим, что решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА не устранит его с должности мэра Киева.

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      К слову, новый закон о столице, который Верховная Рада приняла пока в первом чтении, разделит должности мэра Киева и председателя КГГА.

      Почему между Богданом и Кличко вспыхнул скандал?За несколько дней перед своим обращением в Кабмин Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это "смотрящий" обещал главе Офиса Президента пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева. Кроме того, Кличко якобы признался Богдану, что не контролирует Киевсовет.

      Кличко назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он отметил, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Виталий Кличко Кабинет Министров Украины КГГА Полиция Андрей Богдан
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