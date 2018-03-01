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Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

357 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега.

"Сегодня в первый день весны Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 см осадков! Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно нарушился, но транспорт работает", – сказал Виталий Кличко.

"Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле. По словам Кличко, более 670 единиц техники – коммунальной и подрядчиков – работают на улицах города с ночи. "Но, отмечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада", – подчеркнул он.

Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить занятия, а детсадам рекомендовали тоже приостановить работу на эти два дня.

"Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", – сказал мэр.

Кроме того, столичные власти, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра, обратилась с просьбой к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города.

По словам Кличко, есть также жесткое требование к балансодержателям – убирать территории, закрепленные за ними. Киевский городской голова подчеркнул, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райадминистрациям координировать работу по уборке территорий.

"Рекомендую всем депутатам Киевсовета присоединиться и помогать возможными мерами и средствами. Обращаюсь также к неравнодушным киевлян! Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз обратился к водителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом.

"А те, кто уехал, а не паркуйте автомобили на обочинах дорог – не усложняйте работу снегоуборочной техники и движение по городу", – добавил Виталий Кличко.

Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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