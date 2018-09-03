Кличко принял участие в открытии новой самой сверхсовременной школы №334 в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новую, современную школу в Украине – школу №334 в Дарницком районе столицы и поздравил детей и учителей с началом учебного года.

Также мэр начал первый урок для первоклассников и поинтересовался мечтами детей о будущем. Об этом говорится на сайте Виталия Кличко.

"Хочу поздравить первоклассников с первым звонком. Это праздник, который вы всегда будете помнить в вашей жизни. И хочу поздравить каждого ученика с тем, что вы будете учиться в этой самой современной школе в Украине. И также поздравляю учителей и родителей: наши дети идут в лучшую школу в Украине, которая является образцом и эталоном для всех учебных заведений страны", – сказал Кличко.

Мэр передал символический ключ дирекции начальной школы и лицея "Интеллект". Также Кличко осмотрел классы и помещения новой школы.

В комментарии журналистам он напомнил, что столичная власть делает все возможное, чтобы создать надлежащие условия для качественного образования в Киеве.

В 334–той школе смогут учиться около 1,5 тысячи детей. В здании будет размещена начальная школа и лицей "Интеллект". "Школа имеет все необходимое оборудование и технику, чтобы дети учились комфортно и получали образование европейского уровня. В частности, рабочее место учителя оборудовано компьютером, кроме обычной доски, в классах есть большие интерактивные дисплеи для просмотра видеоматериалов. Также есть специальные кабинеты для изучения иностранных языков, танцевальная студия, студия музыки и пения, 3 спортивных зала, медицинская часть, душевые комнаты, кабинет психолога. Начальная школа имеет отдельные игровые классы и современные парты-трансформеры. Школа – энергоэффективная. Она имеет автономное отопление, которое будет осуществляться системой теплонасосов", – отметил мэр Киева.

Также в здании установлена ​​и система "умный дом", которая предусматривает автоматическое регулирование температуры помещений школы в зависимости от того, находятся ли в помещении люди и какая температура на улице. Здание имеет дополнительное утепление и энергоэффективная LED-освещения.

"Мы работаем над тем, чтобы все столичные школы были такого образца!", – подчеркнул мэр.

Так, до конца года столичные власти планируют завершить реконструкцию с пристройками еще в двух столичных школах – в Быковне и в Голосеевском районе. Также в 2018 году городские власти запланировали открыть 8 садов (1 новый и 7 реконструированных). Три детсада уже открыли. Всего же за последние четыре года, отметил Кличко, в столице построили или полностью реконструировали 7 школ и 19 детских садов.