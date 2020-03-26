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      Кличко призвал правительство не урезать финансирование местных общин

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      Кабинет Министров планирует забрать у общин местные акцизы и дополнительные субвенции на общую сумму свыше 13 млрд гривен. Мэр Киева Кличко призвал правительство не делать этого.

      Местные общины несут убытки из-за распространения коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

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      Я обращаюсь к правительству с просьбой не забирать деньги у местных общин,
      – сказал Кличко.

      По его словам, Кабмин планирует забрать у общин местные акцизы и дополнительные субвенции на общую сумму свыше 13 миллиардов гривен.

      Как глава ассоциации городов, он отметил, что во время такого кризиса правительство должно поддерживать местное самоуправление.

      Что такое Ассоциация городов Украины?
      Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, которая представляет позицию и защищает интересы местного самоуправления. От имени общин ведет диалог с органами государственной власти на всех уровнях. Создана в 1992 году по инициативе городских председателей. По последним данным, в нее входят 878 территориальных общин, среди которых – 486 объединенных территориальных общин (ОТГ). Региональные отделения действуют во всех областях Украины.

      Что такое субвенция и акциз?
      Субвенция – форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретно определенной цели.

      Акциз – один из видов налогов. Назначается на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, драгоценные металлы и т.д.), взимается с производителей или продавцов товаров.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Налоги Новости Киева Виталий Кличко Местное самоуправление Финансы Деньги
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