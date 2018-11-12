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      Кличко призвал правительство вмешаться в ситуацию с отсутствием тепла в городах Украины

      92 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко

      Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и Кабинету министров безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах.

      Кличко отметил, что сегодня полностью или в основном без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие. Об этом говорится на сайте партии УДАР.

      "Газ городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, – отметил мэр Киева. – Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять сам на сам с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники – руководство "Нафтогаза" – занимают негосударственную позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", – подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины, который проходит сегодня в Киеве.

      В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка, Хмельницкой области. Местный глава призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК "Нафтогаз". Остается без тепла и часть Кривого Рога.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко УДАР Нафтогаз Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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