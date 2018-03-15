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Кличко призвал привлечь к ответственности всех виновных в стычке на Татарке

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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Правоохранительные органы должны всесторонне расследовать события, произошедшие во время противостояния на земельном участке на Татарке.

И все без исключения виновные должны понести ответственность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, говорится на сайте партии УДАР.

"Я уверен, правоохранительные органы, которые возбудили дело, должны расследовать его всесторонне и открыто. И почему и кто избил депутата. И что делали и какие действия совершали на площадке депутаты. Кто бросал бутылки с зажигательной смесью и кто кого бил", – подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что общественность и СМИ должны быть информированы о ходе расследования и выясненных в ходе расследования деталях события. "А все без исключения виновные в беспорядках должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул городской голова.

В то же время мэр Киева призвал прекратить все спекуляции в отношении земельного участка, на котором произошли столкновения. По словам Кличко, этот земельный участок был предоставлен более 10 лет назад в аренду торговому представительству Таджикистана на основе межгосударственного соглашения. Кроме того, добавил мэр Киева, год назад Киевсовет продлил договор аренды, а гаражи, которые стоят на этой земле, размещены там незаконно. "И у меня вопрос: что там защищали депутаты? Не надо создавать провокаций!", – подчеркнул он.

Безответственными назвал мэр и сегодняшние действия фракции "Свобода", депутаты которой заблокировали заседание Киевсовета. Кличко призвал депутатов Киевсовета работать в интересах Киева и киевлян, а не устраивать беспорядки. "Не это нужно людям, а конкретные дела и воплощенные изменения. А депутаты должны работать, а не устраивать шоу, срывая сессию", – подчеркнул Виталий Кличко.

Теги: Новости политики ВО "Свобода" Новости Киева УДАР Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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