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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать сегодня анализы для VADA на "Олимпийском"

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      Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать независимые анализы для VADA
      Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать независимые анализы для VADA / Коллаж 24 канала

      Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать сегодня, 10 апреля, на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов экспертам VADA.

      Об этом Кличко сказал на совместной пресс-конференции с представителями антидопинговой организации VADA в Киеве.

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      Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти на НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории,
      – заявил он.

      Боксер подчеркнул, что это тестирование политиков будет высокопрофессиональным и надежным.

      Что такое Vada Testing?Независимая антидопинговая ассоциация. Была создана в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Проходить "допинг-пробы" на ее базе боксеры могут на добровольных началах и организация уже сделала тысячи тестов для спортсменов со всего мира. VADA имеет собственную лабораторию, которая имеет одобрение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения исследований, и является международно признанной антидопинговой группой для сбора образцов и поддержания цепочки поставок.

      На призыв боксера уже отреагировал действующий президент Петр Порошенко. Он обещал приехать во второй половине дня на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA, которые приехали в Киев.

      Порошенко прибудет на Олимпийский в указанное Кличко время,
      – сказали в администрации президента Украины.

      В то же время, пока неизвестно, придет ли на стадион его конкурент Владимир Зеленский. Ранее в его команде заявили, что кандидат в президенты больше не будет сдавать анализы на употребление наркотиков или алкоголя, ведь уже сдавал их в клинике Eurolab.

      Что известно о сдаче анализов Зеленским и Порошенко?Владимир Зеленский  согласился на проведение дебатов с Порошенко, но озвучил условие: они должны сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab. Однако, видимо, неслучайно. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство.

      Петр Порошенко для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник.

      Ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.

      Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем через 48 часов. А не как у политика и шоумена – через несколько часов.

      Как Зеленский и Порошенко сдавали анализы: видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Анализы Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Кличко
      Источник: 24 канал
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