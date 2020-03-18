Кличко призывает правительство обязать предприятия перевести работников на удаленную работу

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров Украины, чтобы тот обязал предприятия разрешить работникам удаленную работу. Говорится о тех предприятиях, где нет необходимости в присутствии работников на рабочем месте.

Самих же киевлян Виталий Кличко призвал оставаться на период карантина в своих домах. Об этом сообщает официальный сайт киевского городского головы.

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Сегодня впервые киевляне не смогли воспользоваться метро. Я понимаю неудобства для людей из-за приостановки работы метрополитена. Хотя такое решение принимала не городская власть, подобные мероприятия – вынуждены и на опережение,

– отметил мэр Киева.

Он отметил, что власть прежде заботится о здоровье и безопасности людей. По словам мэра, необходимо принять все меры, чтобы вирус не имел возможности стремительно распространяться.

Кличко отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Впрочем, есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу", – призвал столичный мэр.

Параллельно он призывает контролировать выполнение такого распоряжения. Мол, иначе никакие ограничения на деятельность метро спасут от распространения эпидемии коронавируса.

Обращение Виталия Кличко: смотрите видео

Ограничения из-за коронавируса / инфографика 24 канала