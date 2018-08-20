16:40
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кличко проинспектировал ремонт на Антоновича и поручил проверить участки, где проходят работы

20 Читати новину українською
Кличко проверил как отремонтировали поврежденную проезжую часть
Кличко проверил как отремонтировали поврежденную проезжую часть / kiev.klichko.org

Мэр столицы Виталий Кличко проверил, как городские службы устраняют последствия непогоды, которая в ночь на воскресенье бушевала в Киеве.

Он осмотрел как отремонтировали поврежденный участок проезжей части на улице Антоновича, где сегодня утром уже открыли движение транспорта.

Часть дороги на Антоновича – между улицами Жилянской и Физкультуры, была разрушена в результате сильного ливня.

"От таких природных явлений не застраховано ни один развитый город. Мы видим, что после стихии такие же подтопления случаются и в Гамбурге, и в Париже, и в Лондоне, – отметил Кличко. – Да, проблемы у нас есть. И с дождевой канализацией в частности. Ее система в городе имеет протяженность 800 км, и десятилетиями эти коммуникации в городе не ремонтировали. Сегодня мы видим проблемные участки, которые постоянно подтапливает. И уже готовим проекты, где будут проходить работы, чтобы устранить недостатки. Отмечу, что на большинстве дорог, где мы делаем капремонты, перекладываем и систему дождевой канализации", – отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что уже работает комиссия, которая должна предоставить окончательные выводы причин такого подтопления, которое произошло на Крещатике, улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича.

По словам председателя КК "Киевавтодор" Александра Густелева, одной из причин "большой воды" на улице Антоновича стало нарушение технологии работ частной компанией и ее подрядчиками норм строительства коммуникаций по улице Антоновича. Работы там выполняет ООО "Термотехнолоджи". Через незакрытые котлованы вода попала под землю и размыла основание дороги.

Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С двух часов ночи 19 августа дорожники непрерывно работали над ликвидацией последствий аварийной ситуации,
– отметил руководитель "Киевавтодора".

Мэр столицы дал поручение заместителю главы КГГА Петру Пантелееву и городскому "Благоустройства" проверить все участки в городе, где происходит ремонт или перекладка коммуникаций и контролировать соблюдение технологии и сроков работ. От частной компании, действия которой вызвали чрезвычайную ситуацию на Антоновича, город будет требовать возмещения нанесенных убытков.

"Наши юристы уже работают. Я уверен – мы должны показать всем остальным частным предпринимателям, что нельзя пренебрегать правилам строительства и безопасности. Если есть нарушение технологического процесса, как частными предпринимателями, так и муниципальными компаниями, однозначно нужно требовать ответственности и компенсации затрат на ремонтные работы. Сразу после выводов комиссии мы четко сможем сказать, какие именно нормы были нарушены во время работ на Антоновича. А также – кто из чиновников понесет ответственность за то, что не добросовестно держал на контроле все эти работы", – отметил Кличко.

Он также дал поручение руководителю "Киевавтодора" лично контролировать работы по очистке систем ливневой канализации в столице. Отдельно мэр поручил городским службам проверить торговые центры, где есть подземные помещения. – Там в безупречном состоянии должны быть все системы безопасности и насосы для откачки воды, которые сработают в случае чрезвычайной ситуации. Если будут найдены нарушения, к владельцам центров будут применять санкции.

Мы должны сделать все, чтобы упредить подобные ситуации с подтоплениями. Действительно, это был аномальный ливень, такого не помнят даже старожилы. Но, мы должны сделать выводы, осуществить все необходимые мероприятия и работы, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций,
– отметил Кличко.

Напомним, в ночь на 19 августа в Киеве сильный ливень наделал большого вреда. Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой, затопило несколько улиц в центре столицы. Коммунальные службы столицы оперативно устранили последствия непогоды. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения – кроме улицы Антоновича. Там дорожники работали непрерывно в течение суток. И в понедельник утром движение по отремонтированной улице открыли.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко КГГА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Майбутнє гривні: що буде, якщо Україна не отримає транш МВФ
сегодня, 16:00 Майбутнє гривні: що буде, якщо Україна не отримає транш МВФ
Тетяна Острікова
Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
сегодня, 15:36 Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
сегодня, 15:05 Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
Євгенія Мазур
Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
сегодня, 15:01 Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
Блог Медіа
Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
сегодня, 14:00 Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук