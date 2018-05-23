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Кличко прокомментировал рост цен в отелях перед Лигой чемпионов

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Кличко назвал рост цен в отелях перед Лигой чемпионов мировой практикой
Кличко назвал рост цен в отелях перед Лигой чемпионов мировой практикой / Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о том, что перед финалом Лиги чемпионов уже нет свободных мест в гостиницах, не соответствует действительности, а относительно стремительного роста цен на жилье – это мировая практика.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что болельщики массово сдают билеты, потому что в Киеве нет жилья или оно дорогое.

Большое количество людей готовы приобрести эти билеты. Мы связались с клубами "Реал Мадрид", "Ливерпуль", с фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты – дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюз, которые распространяют,
– сказал Кличко.

Что касается значительного повышения цен на жилье перед финалом Лиги чемпионов, то это он назвал мировой практикой.

"То, что цены повышаются при проведении различных акций, то это не только в Киеве, это везде такова мировая практика. К сожалению, город не может регулировать бизнес – это рынок", – добавил он.

Напомним, что Виталий Кличко будет просить звезд мирового футбола во время Лиги чемпионов в Киеве поддержать обращение к мировому сообществу и правительству России об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости спорта Реал – Ливерпуль Лига чемпионов Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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