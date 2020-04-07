Кличко прокомментировал ситуацию с запретом заниматься на спортплощадках в Киеве

С 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие правила карантина. Среди них и запрет посещать спортивные площадки и заниматься там.

Из-за такого запрета, в Киеве даже возник скандал, когда правоохранители задержали одного из спортсменов, который переплыл Днепр, чтобы попасть на спортивную площадку в Гидропарке.

Как это было Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео

Ситуацию с закрытием спортплощадок прокомментировал и городской голова Киева Виталий Кличко в своем ежедневном обращении.

Мне тоже не хватает занятий активным спортом, как профессиональному спортсмену. Я занимаюсь дома. Но скажу, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса – это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что пренебрегая правилами, могут лишиться здоровья или даже жизни. И ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключение для бодибилдеров, "моржей" и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки. Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией с коронавирусом в мире", – заявил Кличко.

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Ситуация с коронавирусом в Киеве и Украине: