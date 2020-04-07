Кличко прокомментировал ситуацию с запретом заниматься на спортплощадках в Киеве
С 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие правила карантина. Среди них и запрет посещать спортивные площадки и заниматься там.
Из-за такого запрета, в Киеве даже возник скандал, когда правоохранители задержали одного из спортсменов, который переплыл Днепр, чтобы попасть на спортивную площадку в Гидропарке.
Как это было Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео
Ситуацию с закрытием спортплощадок прокомментировал и городской голова Киева Виталий Кличко в своем ежедневном обращении.
Мне тоже не хватает занятий активным спортом, как профессиональному спортсмену. Я занимаюсь дома. Но скажу, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса – это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что пренебрегая правилами, могут лишиться здоровья или даже жизни. И ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключение для бодибилдеров, "моржей" и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки. Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией с коронавирусом в мире", – заявил Кличко.
Читайте также Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Почему лучше оставаться дома во время карантина / Инфографика 24 канала
Ситуация с коронавирусом в Киеве и Украине:
- Количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло отметки в 1462 человека. Только за один день 6 апреля количество новых случаев составила 143.
- От COVID-19 умерло в Украине 45 человек.
- Наибольшее количество инфицированных в Киеве – 279 человек. Было подтверждено 5 летальных случаев от COVID-19.
Читайте также
-
Больной коронавирусом премьер Британии Джонсон провел ночь в реанимациисегодня , 08:45
-
Трамп поручил ведущим специалистам помочь лечить Джонсона от COVID-19сегодня , 09:09
-
Венедиктова заявила, что Стерненко вскоре вручат подозрениесегодня , 07:55
-
"Поймали на горячем": стало понятно, кто давал взятки врачам за рецепты на "нужные" лекарствасегодня , 10:30
-
Еще жестче карантин не спасет украинский от коронавирус: как должен действовать правительствосегодня , 08:40
-
Иск против Лукашенко: мужчина написал заявление на президента после смерти матери от COVID-19сегодня , 11:32