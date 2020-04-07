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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кличко прокомментировал ситуацию с запретом заниматься на спортплощадках в Киеве

      - Читати новину українською
      Виталий Кличко / КГГА

      С 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие правила карантина. Среди них и запрет посещать спортивные площадки и заниматься там.

      Из-за такого запрета, в Киеве даже возник скандал, когда правоохранители задержали одного из спортсменов, который переплыл Днепр, чтобы попасть на спортивную площадку в Гидропарке.

      Как это было Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео

      Ситуацию с закрытием спортплощадок прокомментировал и городской голова Киева Виталий Кличко в своем ежедневном обращении.

      Мне тоже не хватает занятий активным спортом, как профессиональному спортсмену. Я занимаюсь дома. Но скажу, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса – это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что пренебрегая правилами, могут лишиться здоровья или даже жизни. И ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключение для бодибилдеров, "моржей" и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки. Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией с коронавирусом в мире", – заявил Кличко.

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      Почему лучше оставаться дома во время карантина / Инфографика 24 канала

      Ситуация с коронавирусом в Киеве и Украине:

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Киева Спорт Виталий Кличко Новости Украины
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