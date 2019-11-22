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      Кличко проверит скандальную надстройку прокурора Кулика

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      Константин Кулик

      Столичную недвижимость прокурора Константина Кулика проверит сам Виталий Кличко. С таким запросом в КГГА обратились активисты "Международного антикриминального альянса".

      Они продолжают расследовать коррупционные действия одиозного прокурора Кулика и бороться с незаконной киевской застройкой на Жилянской, 59. Говорят, есть все основания полагать, что этаж, который надстроил Константин Кулик в элитном столичном комплексе "Дипломат Холл", является незаконным, а деньги, за которые он приобрел недвижимость, полученные коррупционным путем. Чтобы привлечь внимание к нарушению закона, активисты обратились с запросами к Национальной полиции Украины, Главное управление охраны наследия, Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Планируется запросить еще у профильного парламентского комитета и Генеральной прокуратуры Украины.

      Константин Кулик, самый богатый прокурор Украины, по информации журналистов-расследователей Bihus.info, незаконно надстроил этаж в элитном жилом комплексе столицы, а деньги, за которые купил недвижимость, получил в результате незаконных операций. Все недвижимое имущество оформил на гражданскую жену, с которой якобы не живет, но у них "в разводе" появилось трое общих детей.

      "Есть информация о том, что эта надстройка происходила в момент ввода в эксплуатацию самого жилого комплекса. То есть все уже в нем жили, и он решил себе надстроить еще один этаж", – рассказывает Максим Кузнецов, активист ОО "Международный антикриминальный союз".

      Стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК "Дипломат Холл" в среднем достигает 10 миллионов гривен. В какую сумму оценить 400 квадратных метров с отдельным входом, на которых со своей женой Ириной Немец живет прокурор, определить трудно, но сумма достигает десятков миллионов гривен. Откуда такие средства у государственного служащего, должны расследовать правоохранительные органы. Строительные работы Кулик начал еще в 2015 году, когда был военным прокурором сил АТО. Но работы с новой силой активизировались весной этого года. Активисты уже обратились к председателю Нацполиции Украины относительно незаконных действий скандального прокурора Константина Кулика с требованием открыть уголовное производство.

      "Две недели назад наша общественная организация проводила акцию протеста под стенами Генеральной прокуратуры Украины, чтобы не допустить скандального прокурора господина Кулика к работе в новом офисе Генеральной прокуратуры. Одним из оснований было то, что коррупционер не может бороться с коррупцией", – напоминает Богдан Воронцов, председатель ОО "Международный антикриминальный союз".

      Активисты напомнили, что господин Кулик стал первым украинским чиновником, которому объявили подозрение в незаконном обогащении.

      Впрочем, это не помешало ему до сих пор занимать свою должность, а все свое имущество оформить на гражданскую жену. Получается, что прокурор Кулик – защитник правосудия – продолжает врать обычным людям не только о своей жизни, но и о своих доходах. На противоправные действия Кулика уже обратили внимание даже в парламенте.

      Ранее 60 народных депутатов от разных фракций подписали коллективный запрос на отстранение Константина Кулика. Запрос уже поддержал и антикоррупционный комитет. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещал уволить скандального прокурора до конца года.

      Активисты добавляют, что это еще не последние шаги, и в дальнейшем ОО "Международный антикриминальный союз" хочет посетить комитет по вопросам градостроительства и поговорить лично с нардепами, а также спросить у Генпрокуратуры, чем именно болеет господин Кулик и какое заведение обеспечивает ему больничный.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко
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