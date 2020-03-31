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      Кличко рассказал, где могут разместить на обсервацию эвакуированных из-за границы

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      Кличко розповів, де можуть розмістити на обсервацію евакуйованих / dt.ua

      Решение об избрании места обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы, принимает не городская власть Киева. Однако если в столице нужно будет разместить людей, это сделают в Чернобыльской больнице, что на Лесном массиве.

      Вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Киева, пишет пресс-служба КМДА.

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      По его словам, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. К власти Киева относительно расселения эвакуированных не обращались.

      Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больнице на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию,
      – отметил Кличко.

      Мэр заявил, что жители города за это не будут платить.

      Кличко также прокомментировал размещение людей на обсервацию в отеле "Казацкий", отметив, что он находится в коммунальной собственности.

      "Понимаю опасения киевлян. Отель "Казацкий", куда поселили людей на обсервацию, в центре столицы – на Майдане Независимости, – пояснил городской голова. Он такие действия оценивает как нелогичные, однако повлиять на решение государственных органов не может.

      К слову, по состоянию на 31 марта в Киеве зафиксировали 107 случаев заражения, а в Киевской области – 52.

      Обратите внимание! Правительство 29 марта собиралось на внеочередное заседание. Во время него принято решение об обязательности обсервации для тех, кто вернулся в Украину из-за рубежа.

      КарантинРазница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Министерство инфраструктуры Новости Киева Медицина КГГА Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко
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