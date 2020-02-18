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      Кличко рассказал, как сэкономил 100 миллионов на "стеклянном мосте"

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      Виталий Кличко рассказал, как сэкономил 100 миллионов на "стеклянном мосте" / biz.liga.net

      Мэр Киева Виталий Кличко похвастался, что городу удалось сэкономить более 100 миллионов гривен. Ведь на новом пешеходно-велосипедной мосте в центре столицы деньги не разворовывали, а экономили.

      Виталий Кличко отметил, что факт экономии денег подтвердили несколько экспертиз. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

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      По его словам, на мост в центре Киева потратили чуть больше, чем 300 миллионов гривен. Это с учетом сооружений всех проектных и дополнительных работ.

      В целом на мост с прилегающими объектами и территорией город потратил 306 миллионов гривен. Хотя, по предварительным расчетам, предусматривалась сумма почти 420 миллионов,
      – отметил Кличко.

      То есть городу удалось сэкономить более 100 миллионов гривен.

      Кличко рассказал, что всю документацию по строительству моста город передал сразу в несколько инстанции. В частности, в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу и в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мэр Киева получил результаты всех экспертиз. И они свидетельствуют не о хищении, а об экономии денег.

      По словам мэра, теперь Киев окончательно рассчитается за все работы.

      Кличко подчеркнул, что этот мост "сделали инструментом политической борьбы против него как мэра". Из-за моста Кличко обвиняли в завышении стоимости, хищении денег, сообщали об опасности самой конструкции.

      Однако "стеклянный мост" стал одной из визитных карточек Киева. "А мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", – подытожил мэр Киева.

      Коротко про "мост Кличко"

      • "Мост Кличко" – это переправа, соединяющая два холма фактически в центре столицы: Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку постройка моста была инициативой киевского городского главы Виталия Кличко, горожане окрестили сооружение "мостом Кличко".
      • Протяженность моста – 210 метров, высота – 22 метра, ширина – различается в разных местах (от 6 до 14 метров). На строительство моста потратили более 400 тысяч гривен. 
      • Открыли его 25 мая 2019. К слову, НАБУ начинало уголовное производство из-за вероятной растраты денег или злоупотребления служебным положением во время строительства "моста Кличко".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Деньги Мост Кличко
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