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      Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски

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      Кличко об утилизации медицинских масок / comments.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины все защитные средства утилизируют согласно протоколу. Он отметил, что все одноразовые медицинские маски не выбрасывают прямо на улицу, а дезинфицируют и сжигают.

      Это нужно, чтобы не допустить распространения коронавируса, сказал Кличко в интервью "Радио Свобода".

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      Он добавил, что многоразовые медицинские маски, защитные костюмы и очки используют повторно, как и указано в инструкции.

      Все остальное, то, что одноразовое, есть специальный протокол утилизации, для того, чтобы не было распространения инфекции. И могу успокоить всех тех, кто думает, что где-то, куда-то это выбрасывают на улицу. Все дезинфицируется и сжигается,
      – подчеркнул Кличко.

      Заметим, что в Киеве запретили находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.

      Запрет распространяется на:

      • парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки, площади, бульвары, проспекты;
      • улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, подземные переходы;
      • пляжи, кладбища и другие территории общего пользования;
      • помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений;
      • предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
      • гостиницы, хостелы, общежития, вокзалы, аэропорты, транспорт и остановки общественного транспорта;
      • придомовые территории, а также территории нежилых зданий.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1308 случаев заболевания коронавирусом, 37 человек, к сожалению, умерли, выздоровели – 28.
      • Правительство ввело карантин до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Ко все более строгим нововведениям Кабинет Министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Лечение Новости Здоровье Виталий Кличко Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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