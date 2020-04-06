Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины все защитные средства утилизируют согласно протоколу. Он отметил, что все одноразовые медицинские маски не выбрасывают прямо на улицу, а дезинфицируют и сжигают.

Это нужно, чтобы не допустить распространения коронавируса, сказал Кличко в интервью "Радио Свобода".

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Он добавил, что многоразовые медицинские маски, защитные костюмы и очки используют повторно, как и указано в инструкции.

Все остальное, то, что одноразовое, есть специальный протокол утилизации, для того, чтобы не было распространения инфекции. И могу успокоить всех тех, кто думает, что где-то, куда-то это выбрасывают на улицу. Все дезинфицируется и сжигается,

– подчеркнул Кличко.

Заметим, что в Киеве запретили находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.

Запрет распространяется на:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки, площади, бульвары, проспекты;

улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, подземные переходы;

пляжи, кладбища и другие территории общего пользования;

помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений;

предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;

гостиницы, хостелы, общежития, вокзалы, аэропорты, транспорт и остановки общественного транспорта;

придомовые территории, а также территории нежилых зданий.



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