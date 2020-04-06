Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины все защитные средства утилизируют согласно протоколу. Он отметил, что все одноразовые медицинские маски не выбрасывают прямо на улицу, а дезинфицируют и сжигают.
Это нужно, чтобы не допустить распространения коронавируса, сказал Кличко в интервью "Радио Свобода".
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Он добавил, что многоразовые медицинские маски, защитные костюмы и очки используют повторно, как и указано в инструкции.
Все остальное, то, что одноразовое, есть специальный протокол утилизации, для того, чтобы не было распространения инфекции. И могу успокоить всех тех, кто думает, что где-то, куда-то это выбрасывают на улицу. Все дезинфицируется и сжигается,
– подчеркнул Кличко.
Заметим, что в Киеве запретили находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.
Запрет распространяется на:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, подземные переходы;
- пляжи, кладбища и другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений;
- предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
- гостиницы, хостелы, общежития, вокзалы, аэропорты, транспорт и остановки общественного транспорта;
- придомовые территории, а также территории нежилых зданий.
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Коронавирус в Украине: главное
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