Кличко рассказал, когда отремонтируют Шулявский мост
Капитальный ремонт Шулявского путепровода будет длиться не более одного года. Его реконструкция обойдется в 1 миллиард гривен.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
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Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот путепровод, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста,
– отметил Кличко.
По словам мэра, "Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее".
Кроме того, Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.
Напомним, 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский путепровод.
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