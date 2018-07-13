Кличко рассказал, когда отремонтируют Шулявский мост

Капитальный ремонт Шулявского путепровода будет длиться не более одного года. Его реконструкция обойдется в 1 миллиард гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

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Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот путепровод, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста,

– отметил Кличко.

По словам мэра, "Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее".

Кроме того, Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.

Напомним, 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский путепровод.