Кличко рассказал о последствиях песчаной бури в Киеве
В некоторых районах Киева и ряде городков в области 16 апреля поднялась песчаная буря. Стихийное бедствие нанесло немало бед столице, в частности пострадала конструкция Подольско-Воскресенского моста.
Виталий Кличко во время брифинга заявил, что упали строительные леса Подольского мостового перехода, но никто из людей не пострадал. По словам Кличко, конструкция потерпела крушение из-за шквального ветра. Сейчас конструкцию пытаются восстановить.
Обратите внимание Пыль вокруг Киева: откуда возникла, насколько опасна и как защититься
Мэр столицы подчеркнул, что Киев не привык к таким стихиям, но в последнее время они случаются все чаще.
Поэтому спасательные службы разработали уже правила безопасности для таких случаев:
- По возможности оставайтесь дома.
- Плотно закрывайте окна.
- На улице остерегайтесь рекламных бигбордов и не паркуйте авто возле деревьев.
Кличко добавил, что порывы ветра достигали 22 километров в час.
Что делать киевлянам из-за загрязненного воздуха / Инфографика 24 канала
Читайте также Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами
Ранее в ГСЧС сообщали, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий. В то же время в Ирпене ветер повредил крышу одного из домов.
Что говорят экологи о причинах бури?В Киевской городской госадминистрации считают, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.
Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.
Песчаная буря на Киевщине: смотрите видео
Читайте также
-
На Житомирщине лесной пожар перекинулся на село, пострадал мужчина: фото и видеосегодня , 13:52
-
Закон о едином налоговом счете вступил в силу после вето Зеленского: деталисегодня , 10:56
-
В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время COVID-19сегодня , 09:11
-
Коронавирус еще раз довел, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, - Кулебасегодня , 13:09
-
От государства с любовью: 25 абсурдных парадоксов о коронавирусесегодня , 12:46
-
Эпоха коронавируса: как демократия проходит проверку эпидемиейсегодня , 11:02