14:30
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Кличко рассказал о последствиях песчаной бури в Киеве

      - Читати новину українською
      Виталий Кличко / 24 канал

      В некоторых районах Киева и ряде городков в области 16 апреля поднялась песчаная буря. Стихийное бедствие нанесло немало бед столице, в частности пострадала конструкция Подольско-Воскресенского моста.

      Виталий Кличко во время брифинга заявил, что упали строительные леса Подольского мостового перехода, но никто из людей не пострадал. По словам Кличко, конструкция потерпела крушение из-за шквального ветра. Сейчас конструкцию пытаются восстановить.

      Обратите внимание Пыль вокруг Киева: откуда возникла, насколько опасна и как защититься

      Мэр столицы подчеркнул, что Киев не привык к таким стихиям, но в последнее время они случаются все чаще.

      Поэтому спасательные службы разработали уже правила безопасности для таких случаев:

      1. По возможности оставайтесь дома.
      2. Плотно закрывайте окна.
      3. На улице остерегайтесь рекламных бигбордов и не паркуйте авто возле деревьев.

      Кличко добавил, что порывы ветра достигали 22 километров в час.
      Что делать киевлянам из-за загрязненного воздуха / Инфографика 24 канала

      Читайте также Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами

      Ранее в ГСЧС сообщали, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий. В то же время в Ирпене ветер повредил крышу одного из домов.

      Что говорят экологи о причинах бури?В Киевской городской госадминистрации считают, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

      Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.

      Песчаная буря на Киевщине: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Киева Новости Украины Стихийный бедствия Виталий Кличко Чрезвычайное происшествие ГСЧС
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:45 Вступил в силу закон, который позволяет закрывать целые города на карантин
      Новини України 13161
      сегодня , 10:15 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 125099
      сегодня , 13:31 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 271718
      сегодня , 09:50 Новый пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
      Новини України 95853
      сегодня , 10:37 Дым из Чернобыля пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – фото, видео
      Новини України 28511
      сегодня , 12:00 Коронавирус COVID-2019 в Китае: количество жертв больше, чем считали до сих пор
      Медицина 233576
      сегодня , 12:08 В Украине теперь действуют новые штрафы за поджог травы: суммы и инфографика
      Новини України 8900
      сегодня , 08:01 Главные новости 16 апреля: обмен пленными и песчаные бури в Украине
      Новини України 4712
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:05 Песчаные бури и пожары: в чем причина и какие последствия для экологии
      Інна Жолобович
      сегодня , 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза