Кличко рассказал о последствиях песчаной бури в Киеве

В некоторых районах Киева и ряде городков в области 16 апреля поднялась песчаная буря. Стихийное бедствие нанесло немало бед столице, в частности пострадала конструкция Подольско-Воскресенского моста.

Виталий Кличко во время брифинга заявил, что упали строительные леса Подольского мостового перехода, но никто из людей не пострадал. По словам Кличко, конструкция потерпела крушение из-за шквального ветра. Сейчас конструкцию пытаются восстановить.

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Мэр столицы подчеркнул, что Киев не привык к таким стихиям, но в последнее время они случаются все чаще.

Поэтому спасательные службы разработали уже правила безопасности для таких случаев:

По возможности оставайтесь дома. Плотно закрывайте окна. На улице остерегайтесь рекламных бигбордов и не паркуйте авто возле деревьев.

Кличко добавил, что порывы ветра достигали 22 километров в час.

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Ранее в ГСЧС сообщали, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий. В то же время в Ирпене ветер повредил крышу одного из домов.

Что говорят экологи о причинах бури?В Киевской городской госадминистрации считают, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.



Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.

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