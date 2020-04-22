Кличко рассказал о ситуации с загрязнением в Киеве

В Киевской области продолжают бороться с горением травы – только за последние сутки, 21 апреля, зафиксировали 37 пожаров. Это отражается на качестве воздуха в столице Украины.

Более 1000 спасателей Киевского гарнизона до сих пор работают в усиленном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 22 апреля, сообщает 24 канал.

Важно Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось

Часть из них более полторы недели работает в зоне отчуждения, где до сих пор возникают локальные пожары. Также столичные пожарные помогают тушить пожары в Житомирской области,

– рассказал он.

Кличко отметил, что в Киеве до сих пор фиксируют продукты горения. В то же время продолжается усиленное мытье улиц от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве