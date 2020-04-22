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      Кличко рассказал о ситуации с загрязнением в Киеве

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      В воздухе Киева до сих пор фиксируют продукты горения / Фото 24 канала

      В Киевской области продолжают бороться с горением травы – только за последние сутки, 21 апреля, зафиксировали 37 пожаров. Это отражается на качестве воздуха в столице Украины.

      Более 1000 спасателей Киевского гарнизона до сих пор работают в усиленном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 22 апреля, сообщает 24 канал.

      Важно Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось

      Часть из них более полторы недели работает в зоне отчуждения, где до сих пор возникают локальные пожары. Также столичные пожарные помогают тушить пожары в Житомирской области,
      – рассказал он.

      Кличко отметил, что в Киеве до сих пор фиксируют продукты горения. В то же время продолжается усиленное мытье улиц от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

      Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве

      • Украинская столица находилась в лидерах среди городов с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iQair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
      • Сейчас ситуация улучшилась, хотя Киев до сих пор время от времени поднимается к лидерам в этом списке. Загрязнение связывают с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.
      • В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заверили, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет.
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Пожар Виталий Кличко Загрязнение воздуха Новости Киева Новости политики
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