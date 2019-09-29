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      Кличко сказал, из-за чего больше всего жалеет на посту мэра

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty images

      Мэр Киева Виталий Кличко считает, что шаги, которые он делал за пять лет правления, были почти все правильными.

      В интервью в программе "Ролевые игры" он сказал: "Много было неэффективных назначений".

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      "Я считаю, что шаги, которые я делал, были все правильными. Но то, что не сделал, не успел, таких вещей тоже достаточно много", – пояснил Кличко.

      Глобальных ошибок, которые бы нанесли большой вред, слава Богу, не было,
      – отметил мэр Киева.

      По его словам, он взял на себя важную задачу – изменить столицу и добавил: "И я очень этому рад. Меня критикуют, но я не обращаю внимания на это. Вот этот "кличковский" мост, который сейчас критикуют, то сейчас уже заметно, как у нас изменилась туристическая составляющая, потому что люди ходят не на Крещатик гулять, а на Владимирскую горку".

      Что нужно знать про "Мост Кличко"?

      Это переправа, которая соединяет два холма: Владимирскую горку и Крещатый парк. Название "Мост Кличко" она получила из-за того, что ее соорудили по инициативе Виталия Кличко.

      На строительство моста протяженностью 210 метров потратили более 400 миллионов гривен. НАБУ уже успело открыть уголовное производство за предполагаемую растрату денег или злоупотребления служебным положением во время строительства сооружения.

      25 мая 2019 года состоялось открытие "моста Кличко". И с этого времени с ним постоянно случаются какие-то оказии: то трескается стекло, то выезжают машины.

      Смотрите видео о неудачах на мосту Кличко:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Виталий Кличко Мост Кличко Новости Киева
      Источник: 24 канал
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