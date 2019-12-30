Кличко снова порвал сеть своим видео в TikTok: видео
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порадовал своих подписчиков в TikTok. На этот раз столичный мэр спел.
Очередное видео в TikTok Виталий Кличко выложил после открытия Шулявского моста.
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Как видно из кадров, Кличко подпивает под песню российского юмориста Семена Слепакова "Тяжелый год". А делает он это в студии столичной муниципальной информационно-музыкальной радиостанции "Киев".
Это был тяжелый год, был он тяжелей чем тот,
– поет в песне Слепаков, а вместе с ним и Кличко.
На момент написания новости новое видео Кличко набрало более 900 лайков.
Зарегистрировался Виталий Кличко в TikTok в День святого Николая. Его первое видео уже собрало почти 6 тысяч лайков. Сейчас киевский мэр имеет почти 3 тысячи подписчиков.
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