Кличко снова порвал сеть своим видео в TikTok: видео

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порадовал своих подписчиков в TikTok. На этот раз столичный мэр спел.

Очередное видео в TikTok Виталий Кличко выложил после открытия Шулявского моста.

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Как видно из кадров, Кличко подпивает под песню российского юмориста Семена Слепакова "Тяжелый год". А делает он это в студии столичной муниципальной информационно-музыкальной радиостанции "Киев".

Это был тяжелый год, был он тяжелей чем тот,

– поет в песне Слепаков, а вместе с ним и Кличко.

На момент написания новости новое видео Кличко набрало более 900 лайков.

Зарегистрировался Виталий Кличко в TikTok в День святого Николая. Его первое видео уже собрало почти 6 тысяч лайков. Сейчас киевский мэр имеет почти 3 тысячи подписчиков.

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