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      Кличко снова порвал сеть своим видео в TikTok: видео

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      Виталий Кличко / 24 канал

      Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порадовал своих подписчиков в TikTok. На этот раз столичный мэр спел.

      Очередное видео в TikTok Виталий Кличко выложил после открытия Шулявского моста.

      Интересно! Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост: яркие фото

      Как видно из кадров, Кличко подпивает под песню российского юмориста Семена Слепакова "Тяжелый год". А делает он это в студии столичной муниципальной информационно-музыкальной радиостанции "Киев".

      Это был тяжелый год, был он тяжелей чем тот,
      – поет в песне Слепаков, а вместе с ним и Кличко.

      На момент написания новости новое видео Кличко набрало более 900 лайков.

      Зарегистрировался Виталий Кличко в TikTok в День святого Николая. Его первое видео уже собрало почти 6 тысяч лайков. Сейчас киевский мэр имеет почти 3 тысячи подписчиков.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Курьезные новости Техно Виталий Кличко Сеть TikTok
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