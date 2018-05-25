Кличко собирает подписи звезд мирового футбола под письмом с требованием освободить Сенцова

Мэр Киева Виталий Кличко собирает подписи известных спортсменов и звезд мирового футбола под обращением с требованием немедленно освободить украинского писателя и режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

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Отмечается, что часть подписей Кличко собрал во время Турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике. Письмо Кличко уже подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, посол Лиги чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, английский футбольный фристайлер Билли Вингров, игрок сборной Ямайки по футболу Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов "Олимпик" Марсель, "Милан", "Челси" Марсель Десайи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, украинский боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

Возмутительно, что талантливого художника, который имел мужество выразить свою гражданскую позицию, держат в тюрьме по сфабрикованному делу. Здоровье Олега стремительно ухудшается. И, если он останется за решеткой, мы можем не успеть, произойдет трагедия,

– отмечается в обращении.

Добавляется, что обращение открыто для подписей.



Обращение с требованием немедленно освободить украинского писателя и режиссера Олега Сенцова



Часть подписей собрано во время Турнира чемпионов УЕФА



Обращение открыто для подписей

Кто такой Олег Сенцов?

Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года начал голодовку.