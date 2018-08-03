Кличко собирается уменьшить количество наружной рекламы в Киеве

Власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработала правила размещения внешней рекламы в Киеве. Теперь ее количество на улицах столицы должно заметно уменьшиться.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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Наша принципиальная позиция – количество рекламы на улицах столицы должно быть меньшим. Мы нашли компромисс между всеми ключевыми игроками рекламного рынка. И договорились о том, что наружной рекламы в городе должно быть меньше,

– отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что по состоянию на данный момент в центре столицы уже нет так называемых растяжек, а также масштабного количества крупных билбордов. Принятые правила будут касаться и метрополитена. В КГГА собираются минимизировать количество рекламы, которая "закрывает" как вагоны метро, так и сами станции.

Кроме этого, Кличко отметил, что актуальным является вопрос упорядочения размещения рекламы на транспорте. Ее, в частности, не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций. Также реклама не должна портить облик станций – памятников архитектуры.