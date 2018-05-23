Кличко: Судьба долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" должна решаться на национальном уровне

Долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Об этом городской глава Виталий Кличко заявил во время заседания Киевсовета, говорится на сайте партии УДАР.

Так, по словам мэра, для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое перебирает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с "Киевэнерго", необходимо заключение договоров с "Нафтогазом" на поставку природного газа. "Киевтеплоэнерго" обратилось к "Нафтогазу", однако получило отказ. "Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя – ПАО "Киевэнерго". Размер долгов – почти 5 млрд грн! Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса", – заявил Кличко.

Он отметил, что "Киевтеплоэнерго" не может взять на себя указанные долговые обязательства. "Первоочередной задачей для предприятия является подготовка к зиме, закупка необходимой техники и создание ресурсной базы для предоставления сервиса киевлянам", – добавил мэр и отметил, что проблема долговых обязательств частной компании "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" должна решаться отдельно от вопроса газоснабжения города и стабильной работы теплоснабжающих предприятий. "Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем "Нафтогазу", – подчеркнул Кличко.

"Призываю всех серьезно отнестись к этой проблеме! Принятие решения "О вопросах задолженности перед "Нафтогаз Украины" продемонстрирует консолидированную позицию Киевсовета. – Долги "Киевэнерго" не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности города", – подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общины имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возврата имущества. В частности, возвращены городу и переданы в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЭКП.